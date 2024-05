La película que no te puedes perder si eres un auténtico fan de Eurovisión: está disponible en Netflix

Hoy es ese día donde los fans del espectáculo musical (y no tan musical) pueden disfrutar de uno de los eventos más esperados del año: Eurovisión 2024. Un certamen que se producirá en el recinto del Malmö Arena con varios países en la contienda por ver qué nación del viejo continente termina coronándose como la flamante ganadora. España será representada por el polémico grupo Nebulossa, siendo además, una de las primeras actuaciones de la noche. De seguro, el evento gozará de una gran audiencia generando toda una oleada de memes en internet, pero cuando todo acabe, hemos escogido la película perfecta para una noche como esta.

El filme en cuestión tiene un elenco lleno de estrellas y precisamente va del propio festival de Eurovisión. Su nombre es Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga y los espectadores la pueden encontrar en el catálogo de Netflix. Un añadido por si todavía, después del extenso programa que retransmite RTVE, los eurofanes se han quedado con un poco más de ganas de seguir viendo performances rimbombantes en las que habitualmente, el show y la puesta en escena supeditan al nivel de canto e interpretación de los artistas. Pero…¿de qué trata la peculiar película que produjo en 2020 «la gran N roja»?

La historia definitiva si eres fan de Eurovisión

La sinopsis de La historia de Fire Saga es la siguiente: «Lars y Sigrit son dos músicos islandeses desconocidos que tienen delante la oportunidad de su vida: representar a su país en el concurso musical más importante del mundo. Ahora podrán demostrar que hay sueños por los que vale la pena luchar».

Para la película tributo a Eurovisión, Netflix no escatimó en gastos, aunque lo cierto es que los 35 millones de su presupuesto parecen algo cortos si atendemos a todas las caras conocidas de su reparto. Los dos principales protagonistas son Rachel McAdams y Will Ferrell, pero después tenemos a nombres como Dan Stevens, Pierce Brosnan o Demi Lovato. Completan el elenco Mikael Persbrandt, Jamie Demeitrou, Natasia Demetrious, Ólafur Darri Ólafsson, Melissanthi Mahut y Jóhannes Haukur, en un guion escrito por el propio Ferrell y Andrew Steele, director de la divertida serie Funny or Die.

El tono en general de la comedia musical es la parodia y en cierta medida, un homenaje que ocupó opiniones diversas entre el público asiduo al encuentro entre países. El tiempo del estreno en su momento no pudo ser más acertado, ya que la historia llegó al catálogo de Netflix el mismo año (2020) en el que Eurovisión se canceló por primera vez en toda su historia a consecuencia de la pandemia mundial de coronavirus. Situación que en cierta medida, fue la única medida con la que los fanáticos pudieron paliar la falta del espectáculo musical más relevante de Europa.

Un homenaje lleno de cameos

Como era de esperar, La historia de Fire Saga tiene sus correspondientes cameos ilusionantes para los eurofans. Por ejemplo, el ganador de la edición del 2017, Salvador Sobral, realiza un cameo dando vida a un músico que toca en la calle la canción con la que consiguió la victoria. Incluso hay guiños a los medios de comunicación que tradicionalmente han retransmitido la gala, como Graham Norton, presentador de la BBC. Alexander Rybak, Loreen, Conchita Wurst, Jamala, Netta, Jessy Matador, Elina Nechayeva, Bilal Hassani o Anna Odobescu, toda una ristra de cantantes ganadores que aparecen en este panegírico melódico de un evento que cuenta ya con 67 años de historia.

Como dato curioso, cabe destacar que la película se grabó en el escenario real de Tel Avid. Ferrell y su equipo contaron con el beneplácito de la Unión Europea de Radiodifusión que les permitió grabar en el lugar de espectáculo celebrado en 2019. Para prepararse y entrar en ese ambiente tan característico que siempre desprende la fecha, el reconocido cómico estadounidense fue invitado por la delegación sueca a la edición celebrada en Lisboa.

El encargado de la dirección es David Dobkin, quien tiene una amplia experiencia tras las cámaras en el campo de esa comedia disparatada «tan culpable» a la par que disfrutaba por el espectador medio. Los rebeldes de Shanghai, De boda en boda o El cambiazo son algunos de sus títulos más reconocibles. También es el responsable del drama judicial El juez.