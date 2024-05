Orden de actuación de la final de ‘Eurovisión 2024’ de hoy

Ha llegado el gran día. Eurovisión 2024 emitirá esta noche su gran gala final y, con ello, el público será conocedor de la nueva gran voz de Europa. A lo largo de la última semana, el recinto de Malmö Arena ha recibido a los candidatos de cada país, quiénes se han disputado su plaza en la primera y segunda semifinal del certamen musical.

De esta manera, y tras la eliminación de algunos países durante los últimos días, ya se sabe quiénes protagonizarán la gala final. Un encuentro donde la gran protagonista será la música y donde Nebulossa, como representante española en el evento, será una de las primeras en actuar.

Esta noche, a partir de las 21:00 horas, disfrutaremos de la Gran Final de Eurovisión 2024. De esta forma, descubriremos quién recoge el testigo de Loreen como vencedor de este certamen y, por ende, se lleva el ansiado micrófono de cristal a su país. ¡Comienza la cuenta atrás!

Desde el @BenidormFestTVE hasta hoy… ¡Así ha sido el camino de @Nebulossa_of hasta #Eurovision2024! 🦊🦊🦊🦊❤️❤️❤️❤️ ¿Con ganas de la gran final de mañana?#EurovisiónRTVE pic.twitter.com/eQfqOWS0zj — Eurovisión España – RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 10, 2024

Orden de actuación en la gran final de Eurovisión 2024

Suecia -Marcus & Martinus (Unforgettable)

2. Ucrania -alyona alyona & Jerry Heil (Teresa & Maria)

3. Alemania -ISAAK (Always On The Run)

4. Luxemburgo -TALI (Fighter)

5. Países Bajos -Joost Klein (Europapa)

6. Israel -Eden Golan (Hurricane)

7. Lituania -Silvester Belt (Luktelk)

8. España -Nebulossa (Zorra)

9. Estonia -5MIINUST x Puuluup –(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Irlanda -Bambie Thud (Doomsday Blue)

11. Letonia -Dons (Hollow)

12. Grecia -Marina Satti (Zari)

13. Reino Unido -Olly Alexander (Dizzy)

14. Noruega -Gate (Ulveham)

15. Italia -Angelina Mango (La Noia)

16. Serbia -Teya Dora (Ramonda)

17. Finlandia -Windows95man (No Rules!)

18. Portugal -Iolanda (Grito)

19. Armenia -Ladaniva (Jako)

20. Chipre -Silia Kapsis (Liar)

21. Suiza -Nemo (The Code)

22. Eslovenia -Raiven (Veronika)

23. Croacia -Baby Lasagna (Rim Tim Tagi Dim)

24. Georgia -Nutsa (Firefighter)

25. Francia -Slimane (Mon Amour)

26. Austria -Kaleen (We Will Rave)

Horario y como ver la gran final de Eurovisión 2024

Como es tradición, el certamen musical será emitido en riguroso directo gracias a La 1 de TVE. Un programa muy especial que comenzará a partir de las 21:00, hora menos en Canarias. Asimismo, en el caso de querer verlo de manera online tan solo habrá que descargarse la app de RTVE Play o acudir a su página web oficial.

El usuario que opte por ver la gala a través de RTVE Play podrá disfrutar del contenido de manera gratuita y desde cualquier dispositivo compatible. Por lo tanto, no hay excusas para disfrutar, una edición más, del mayor evento musical del año. ¡No te lo puedes perder!