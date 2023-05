La película de Netflix protagonizada por Eric Cantona que ha roto todos los récords

A pesar de no pasar por su mejor momento, “La gran N roja” sigue estrenando contenido exclusivo para sus suscriptores. Eso sí, por el momento y hasta el estreno de grandes producciones como Tyler Rake 2 o El asesino, el servicio de streaming ha bajado la producción de las inversiones propias. No obstante, la plataforma no deja de querer llamar la atención con proyectos tan peculiares como la película de Netflix protagonizada por Eric Cantona que está disponible desde finales de abril: Alias.

De manera frenética, este thriller francés tiene como protagonista a un agente de operaciones especiales llamado Adam Franco. Un espía experto en el manejo de armas y en el combate cuerpo a cuerpo que se encuentra de misión en Sudán. Después de alguno cadáveres, su jefe en el servicio de inteligencia le encarga para un cometido en París donde deberá encontrar al caudillo sudanés Moktar Al Tayeb. Siendo el ideólogo de un atentado en un hotel de la ciudad de la luz, dar con su paradero es crucial para la misión. Para ello, Adam deberá infiltrarse en el hogar y grupo cercano del capo mafioso Victor Pastore, un viejo conocido de Al Tayeb que conoce su paradero.

Pastore está interpretado por el jugador galo Eric Cantona, quien por otra parte no es ni mucho menos un debutante en el campo de la interpretación. El exjugador del Manchester United ha realizado numerosos comerciales donde su carisma siempre ha destacado por encima del resto, como por ejemplo en la serie de spots conocidos con el nombre de “Joga Bonito”. Cantona debutó como actor en 1995 gracias a La alegría está en el campo y en el 98, estuvo entre el reparto de la producción británica Elizabeth, nominada a 7 Premios Oscar. En 2014 participó en el western The Salvation, un filme danés protagonizado por Mads Mikkelsen y Eva Green. Las dos últimas ficciones que ha protagonizado son la serie de televisión El viajero y la miniserie Recursos inhumanos.

El reparto de Alias se completa con Alban Lenoir, Thibault de Montalembert, Sveva Alviti, Lucille Guillaume, Saidou Camara, Kevin Layne, Philippe Résimont, Nathalie Odzierejko y Noé Chabbat. La crítica ha elogiado considerablemente esta propuesta francesa que ha sido dirigida por el debutante Morgan S. Dalibert, está disponible en Netflix desde el pasado 28 de abril y por el momento, su racha de visualizaciones está siendo increíble.