La película de Netflix basada en hechos reales que te volará la cabeza: dura dos horas y es un dramón

Los últimos meses no están siendo nada fáciles para el servicio de streaming fundado por Reed Hastings y Marc Randolph. Primero fue la inclusión de publicidad en la nueva oferta básica low cost, para después a las pocas semanas descubrir que “la gran N roja” ya no era la indiscutible líder del mercado español, según un estudio de Hellsafe y que ahora Amazon Prime Video era la plataforma que acumula más suscriptores. Por si esto fuese poco, el siguiente paso en esta vorágine por monetizar al máximo cada suscripción, ya no será posible que dos núcleos familiares compartan cuenta, a no ser que paguen un extra de casi 6 euros al plan general de la oferta estándar. Un adiós a las cuentas compartidas que no está siendo nada bien recibido por el público (como era de esperar). Sin embargo, mientras tanto su maquinaría de producción sigue en marcha y hoy recomendamos la película de Netflix basada en hechos reales, en la que su historia supondrá el primer bache de Hitler en la Segunda Guerra Mundial: Narvik.

Esta es la sinopsis oficial de Narvik: “Abril de 1940. Los ojos del mundo están puestos en Narvik, un pequeño pueblo en el norte de Noruega, fuente del mineral de hierro necesario para la maquinaria de guerra de Hitler. A través de dos meses de feroz guerra de invierno. Hitler recibe su primera derrota”.

Esta película de Netflix basada en hechos reales en realidad se trata de una producción noruega, dirigida por el experimentado realizador Erik Skoldbjaerg. A partir de una historia que firman Live Bonnevie, Sebartian Torngren Wartin y el propio Skoldbjaerg, Chritopher Grondahl firma un guion de una batalla que nunca antes se había llevado al cine. Skoldbjaerg es un veterano cineasta que en 1997 debutó con Insomnia, especializándose en los thrillers sobre asesinatos como Occupied, la serie cocreada con el escritor de El muñeco de nieve, Jo Nesbo.

Lo bélico, de moda en Netflix

La llegada de Narvik viene precedida del último éxito del cine bélico de la plataforma, Sin novedad en el frente. Una historia alemana que ha logrado hasta 9 nominaciones a los premios Oscar y que de facto, ha entrado de lleno en todas las listas de las mejores cintas bélicas del cine reciente.

Un género que siempre ha funcionado francamente bien en la plataforma, donde podemos encontrar una increíble variedad de títulos de los diferentes conflictos mundiales que se han dado en la historia del mundo, como por ejemplo Corazones de Acero, Invencible o 1917.