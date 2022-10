La película de miedo de Netflix para pasar una noche de auténtico terror

El mundo del streaming va a ir cambiando poco a poco debido a lo competitivo que se ha vuelto su mercado y cómo no, la primera en realizar esas modificaciones va a ser Netflix, la pionera del mercado. Por ello, a partir de noviembre, la compañía de Ted Sarandos cambiará su categoría de suscripciones creando una básica de precio reducido con publicidad. Eso sí, en ese tipo de categoría no será posible descargar contenido para ver las películas y series sin conexión, ya que los anuncios aparecerán a principio de la reproducción y durante el mismo en una cantidad de 3 o 4 inserciones cada hora. Independientemente de estos rigurosos cambios, la maquinaria de contenido no se para y recientemente, la plataforma ha estrenado Nosotros, la película de miedo de Netflix perfecta para la llegada de Halloween.

La sinopsis de Nosotros es la siguiente: “Adelaide vuelve al hogar de su infancia junto a su familia para escapar de los ajetreos de la ciudad, viviendo una especie de escapada veraniega. Despues de un tenso día en la playa con sus amigos, la familia vuelve a la casa de la costa y descubre a cuatro figuras cogidas de la mano, de pie en frente de la vivienda. Nosotros enfrenta a esta entrañable familia a un enemigo insólito y aterrador”.

El director de la cinta es Jordan Peele, uno de los más recientes revolucionarios del género junto a Ari Aster y Robert Eggers. Este cineasta fue el responsable de la ópera prima déjame salir, con la que se llevó en 2018 el Oscar a mejor guion original. Hace poco, volvió a la cartelera con Nop, otra trama original en la que además tocó con su particular tono el cine de extraterrestres. Peele también ha escrito y participado en la producción de otra nueva propuesta de animación del servicio de streaming titulada Wendell & Wild y que aterrizará en el catálogo de la compañía el próximo 28 de octubre.

Por si estos antecedentes no fuesen motivo suficiente para ver ya esta película de miedo de Netflix, el reparto es el lazo perfecto de este misteriosa caja llena de sustos y de terror por lo incomprensible. La ganadora del Oscar Lupita Nyong y Winston Duke son los padres de esta familia, mientras que Elisabeth Moss (Mad men, El cuento de la criada) interpreta a Kitty Tyler, una vecina y vieja conocida de la familia.