La película de Amazon basada en hechos reales que necesitas ver

Las películas que parten de sucesos ocurridos en la historia, suelen tener un atractivo añadido para el público. Ahí donde ficción y realidad coinciden, se alimenta la curiosidad y la indagación por parte del espectador, que normalmente siempre desea conocer más de los recovecos no narrados de su historia. Por eso hoy recomendamos El crimen de Georgetown, la película de Amazon basada en hechos reales que tienes que ver este fin de semana. Su sinopsis es la siguiente:

Ulrich Mott es un tipo que viene desde abajo, pero al que le apasiona el éxito y rodearse de la flor y nata. Un escalador social un tanto excéntrico con planes grandilocuentes sobre la política exterior de los Estados Unidos. Para lograr llegar incluso más alto, cuenta con el inconfundible apoyo de su mujer, Elsa Brecht, una gran periodista que estratégicamente le viene muy bien. Mott parece tener la calculada habilidad para contentar a los presentes en cual quiere situación; adula cuando debe hacerlo y no se corta en mostrar incluso un gran sentido del humor. Sn embargo esto no sirve para Amanda, la hija de Elsa, la cual rechaza por completo el matrimonio de su madre. Ella ve algo oscuro y manipulador en que un hombre mantenga una relación siendo mucho menor que ella y no esconde su animadversión hacia él.

El reparto llega capitaneado por Christoph Waltz, interpretando el rol de Mott. Waltz ha ganado dos veces el Oscar a Mejor Actor de Reparto, el primero por su papel de Hans Landa en Malditos Bastardos y el segundo por el cazarrecompensas Dr. King Schultz de Django desencadenado. Pero lo que más llama la atención del actor es que además de protagonizar esta película de Amazon basada en hechos reales, supone su debut en la dirección. El papel de la mujer recae en Vanessa Redgrave, mientras que al papel de la hija le pone rostro Annette Bening.

La trama de Ulrich Mott parte de un artículo de Franklin Foer titulado El peor matrimonio de Georgetown, en el que se cuenta cómo el estrafalario personaje se convirtió en el centro de todas las miradas después del fallecimiento repentino de su esposa. El fragmento del artículo de Foer fue adaptado por el guionista David Auburn (La casa del lago, La verdad oculta).