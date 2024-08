Paul Schrader anuncia dos nuevos proyectos y confiesa haber sido rechazado por Netflix y Amazon

A sus 78 años, parece que nada puede detener el ansia creadora de Paul Schrader. El cineasta lleva trabajando desde hace más de 50 años en la meca del celuloide y, aunque sea reconocido sobre todo por su labor como guionista, en realidad lleva curtiendo un gran desempeño como director desde los 70. Una labor en la que los últimos años ha logrado mantener un gran ritmo, filmando tres largometrajes en los últimos cuatro años. Un número creciente de historias que aumentará próximamente, pues el ganador del Oscar acaba de anunciar que tiene entre manos no uno, sino dos nuevos proyectos.

Aprovechando su paso por el Festival de Cine de Sarajevo, Schrader le contó a los medios que está inmerso en el desarrollo de dos nuevas películas de las que todavía no puede revelar demasiado. El genial escritor preestrenó el pasado Festival de Cine de Cannes su última cinta, Oh Canadá, la cual está programada para llegar a nuestro país el próximo 25 de diciembre. Promoción mundial que no detendrá su prolífico ritmo de trabajo, ni de paso, esas reseñas en su página personal de Facebook en la que pone a parir algunos estrenos recientes de sus compañeros de profesión. El responsable del guion de Taxi Driver (1976) explicó en el certamen que sus dos próximas películas serían Non Compos Mentis y The Basics of Philophy. Eso sí, el narrador también señaló que tendría que realizar una «reescritura muy rápida» del primero y fijar el casting principal antes de comenzar el rodaje de forma oficial.

Las dos nuevas películas de Paul Schrader

Schrader le explicó a los medios estadounidenses un poco por encima, en qué consistirían estas dos nuevas películas. Non Compos Mentis será una especie de film noir sobre «una especie de obsesión sexual». Su título en latín significa «una mente enfermiza» y el director ya ha comenzado a hacer el casting para el largometraje, con una producción programada para comenzar en noviembre.

El cineasta describió la historia como «dos hermanos, su madre demente, una chica de la que ambos se enamoran y sus respectivas esposas». Tras eso y, en su conversación con Screendaily, Schrader aseguró que se trataría de un presupuesto reducido, con un rango entre los 5 y los 6 millones de dólares. Siendo para él, uno de los «raros casos» en los que ha obtenido la financiación antes que el elenco en un rodaje, que se espera sea de unos 20 días aproximadamente.

The Basics of Philosophy narrará por otra parte, la historia de un profesor universitario de filosofía al que todavía no sabemos qué le sucederá en su trama todavía por revelar. Lo que sí que ha matizado el autor estadounidense es que pertenecerá a la línea temática que ya ha explorado en su trilogía de El reverendo, El contador de cartas y El maestro jardinero. En las recientes declaraciones, Schrader del mismo modo señaló las facilidades de estos tiempos para ejecutar una historia en el apartado audiovisual y las complicaciones existentes en la autofinanciación para ganarse la vida como cineasta:

«Lo que ha sucedido es que ahora es muy fácil hacer una película. Puedes hacer una película por 15.000 dólares, pero es casi imposible ganarse la vida. En el sistema antiguo, si hacías una película ganabas el mínimo del sindicato. Si te autofinancias, no recibes el mínimo del sindicato porque todo el mundo trabaja gratis», explicaba el guionista de Toro salvaje.

No se lleva nada bien con el streaming

El desagrado con el cambio de los tiempos y de la forma de trabajar de la actual industria se traslada, obviamente, al territorio del streaming. Schrader le relataba a Variety que sus dos últimas películas habían sido rechazadas por Netflix y por Amazon:

«A menos que seas uno de esos niños mimados-y sabemos quienes son esos cineastas, porque reciben toda la atención-, si no eres uno de ellos, simplemente vuelas hacia el Triángulo de las Bermudas del streaming y lo último que ves son las estelas de vapor de tu película».

Es precisamente ese estado de transformación de la industria el motivo por el cual el director se ha pasado a la autofinanciación y el cine independiente en sus últimas películas. «El modelo económico sigue cambiando: cómo monetizas el producto, que es lo que es. Empecé en el sistema de estudios e hice cuatro a cinco películas. Ese ya era un sistema de estudios diferente, en los años 60 y los 70. Luego se convirtió en el sistema independiente. Y luego, ahora, está impulsado por los servicios de streaming (…) Esa es la nueva forma de deshacerse de las películas».