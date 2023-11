Palabra de James Gunn: la nueva película de Superman mantendrá su fecha de estreno

Las históricas huelgas de guionistas y actores en Hollywood han cambiado el calendario de medio Hollywood. Por lo que muchos de los proyectos que incluso deberían estar ya estrenados, pasaron a retrasarse algunos meses, como es el caso por ejemplo de Dune: parte dos. Sin embargo, el productor y cineasta James Gunn ha querido tranquilizar a los fans de DC, asegurando que la nueva película de Superman mantendrá su fecha de estreno original.

Warner Bros. Discovery está sufriendo varias transformaciones desde su última fusión corporativa. Algo que repercutirá directamente tanto en su servicio de streaming, Max, como en su franquicia de superhéroes que se reiniciará bajo la tutela del propio Gunn y Peter Safran. El estudio ya anunció que precisamente Superman: Legacy sería la cinta origen que marcaría ese nuevo DC cinematográfico. Una persistencia que su rival Marvel no seguirá, pues la Casa de las Ideas si que ha retrasado gran parte de sus próximos largometrajes. Como viene siendo habitual en su política de comunicación, Gunn anunció esta noticia a través de su perfil de Twitter:

“Gracias a los esfuerzos de nuestro talentoso equipo, que nunca perdió la fe durante las huelgas más largas en la historia de Hollywood, y que nunca soltaron el pie del pedal, continuaron avanzando, creando los diseños de personajes y escenarios más sorprendentes que he visto durante toda mi carrera, Superman: Legacy tendrá la fecha de lanzamiento originalmente prevista para el 11 de julio de 2025”.

Thanks to the efforts of our talented crew, who never lost faith during the longest strikes in Hollywood history, and who never let their foot off the pedal, continuing to barrel forward, creating the most amazing character and set designs I’ve seen in my entire career,… pic.twitter.com/ntnEbA2fC0

— James Gunn (@JamesGunn) November 11, 2023