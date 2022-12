‘Odio la Navidad’, la serie de comedia italiana que acaba de estrenar Netflix

Se acerca la Navidad y, como todos los años, las plataforma de streaming añaden a su catálogo nuevas series y películas que tienen como protagonista estas entrañables fiestas. Aunque la mayoría son románticas y un pelín sensibleras, también hay algunas en las que la Navidad se convierte en unas fiestas trágicas e inolvidables.

La plataforma de streaming Netflix ha estrenado estos días nuevas ficciones como Una Navidad contigo, Navidad de golpe, Odio la Navidad, El diario de Noel y el 15 de diciembre estrena Murderville: El misterio del asesinato de Papá Noel y el 16 Tempestad en Navidad. Estas se unen a otras que ya estaban en su catálogo como Soltero hasta Navidad, Navidad, loca Navidad o Navidad en casa.

Sola de nuevo en Navidad

Una de las series más originales que se acaba de estrenar es la comedia Odio la Navidad (Odio il Natale). La primera serie navideña italiana de Netflix está protagonizada por una joven que busca el amor en la bella ciudad de Venecia.

Odio la Navidad consta de solo 6 episodios y ha sido dirigida por Davide Mardegan y Clemente De Muro. La serie está protagonizada por las actrices Pilar Fogliati, Beatrice Arnera y Cecilia Bertozzi.

La protagonista de esta serie Gianna es una joven enfermera “felizmente soltera” durante todo el año excepto cuando llegan las fechas de la Navidad. Como cada año va a tener que dar explicaciones a su familia sobre las razones por las que estará de nuevo sola durante las fiestas. No soporta que le reprochen que no esté casada y no haya tenido hijos.

Por eso el 1 de diciembre jura encontrar a alguien a quien llevarse a casa por Navidad. Gianna miente a su familia y les dice que tiene novio. Tras esta falsa confesión tendrá que buscar a la persona perfecta para acompañarla este año a su casa en Navidad y el problema es que solo tiene 24 días para conseguirlo…

El reparto de Odio la Navidad

La serie Odio la Navidad está protagonizada por la actriz Pilar Fogliati que interpreta el papel de Gianna, la enfermera soltera que odia estas fiestas. Beatrice Arnera da vida a Titti y Fiorenza Pieri a Margherita.

El reparto de la serie está formado además por actores como Massimo Rigo, Sabrina Paravicini, Glen Blackhall, Alessio Patrico, Cecilia Bertozzi, Marzia Ubaldi, Marcos Piacentini, Nicolas Maupas, Astrid Meloni, Simonetta Solder, Alan Cappelli Goetz y Marco Rossetti, entre otros.

Odio la Navidad es una buena opción para todos los que disfrutan con este tipo de ficciones navideñas en las que todo se complica, se enreda y al final triunfa el espíritu mágico de la Navidad.