‘Ocho apellidos marroquís’: una comedia disparatada que acabe en desastre

Este viernes 1 de diciembre se estrena en cines Ocho apellidos marroquís, falsa secuela de la famosa Ocho apellidos vascos. Hay chistes buenos pero la historia es un desastre donde las escenas se suceden sin coherencia ni sentido. Y para colmo, los que piensen que se trata de la tercera parte de la saga Ocho apellidos… que sepan que no es así, que eso fue un invento se se sacaron de la manga los responsables de Telecinco Cinema en el último momento, que dos de los guionistas originales se negaron a aparecer en los créditos y que de hecho, la que nos ocupa, era una película completamente independiente que se iba a titular de otra manera. ¿Triunfará? Seguro. Es divertida, poco exigente y tiene golpes de humor tremendos.

La historia que está detrás de Ocho apellidos marroquís es digna de analizar ya que es un ejemplo de las extrañas prácticas que suceden a veces en el audiovisual. Empecemos por Ocho apellidos vascos, aquel film de hace 10 años dirigido por Emilio Martínez-Lázaro, escrito por Borja Cobeaga y Diego San José y protagonizada por Dani Rovira, Clara Lago, Carmen Machi y Karra Elejalde que se convirtió en un auténtico fenómeno de taquilla recaudando casi 80 millones de euros. Obviamente, la secuela, que contaba con el mismo equipo de la original, no se hizo esperar. Ocho apellidos catalanes también fue un éxito aunque menor que su antecesora (recaudó 35 millones de euros) .

Damos un salto a 2023 y a Ocho apellidos marroquís , película dirigida Álvaro Fernández Armero, que se vende como la tercera de la saga pero no es así. Esta cinta se llamaba (durante el rodaje y hasta un par de meses antes del estreno) Casi familia. Era un producto independiente de la famosa saga de Ocho apellidos… pero que compartía a dos de los guionistas de las originales Diego San José y Borja Echevarría y a Daniel Castro. Pero no había vínculo alguno con las otras películas. Sin embargo, los responsables del proyecto decidieron relacionar el film con la saga , no sólo en el título sino también haciendo cambios de última hora. Esto provocó que Diego San José y Borja Echevarría no aparezcan en los créditos y el guion lo firme en solitario Daniel Castro.

El consejero delegado de Telecinco Cinema, Ghislain Barrois declaró que esta historia contaba con los tres principales ingredientes de la saga: la superación de los prejuicios culturales desde el humor, los toques de ternura a través de la comedia romántica y un cierto carácter político. Todo esto es cierto pero no deja de ser extraño crear secuelas a posteriori y sin intención de serlo sólo para ganar más dinero manipulando al personal.

¿De qué va la película?

Ocho apellidos marroquíes cuenta la historia de Carmen (Elena Irureta), que siente la necesidad de cumplir el último deseo de su esposo José María, recuperar el que fuera el primer barco pesquero de su flota y que se encuentra anclado en un puerto marroquí.

Hasta ahí se trasladará junto a su hija Begoña (Michelle Jenner) y su ex pareja, Guillermo (Julián López), que quiere volver con ella. Juntos viajarán de Cantabria a Marruecos y cuando lleguen, descubrirán que el patriarca tenía allí una hija secreta, Hamida (María Ramos).

Chistes buenos en una historia sin sentido

Toda narración es un cambio de valor. Si un personaje comienza su viaje siendo un amargado, por ejemplo, ha de terminar o siendo el mayor amargado del planeta o todo lo contrario. La historia es, en sí misma, todo lo que le pasa al personaje para ir cambiando de manera gradual, nunca de golpe. Nada de esto se cumple en Ocho apellidos marroquís. La película se olvida de la continuidad -lo que se suele llamar raccord emocional- y fuerza las situaciones para que resulten graciosas pero sin que sepas por qué se ha llegado hasta ahí. Los personajes son racistas en una secuencia y a la siguiente, amantes de la diversidad sin venir a cuento.

Ocho apellidos marroquís es una sucesión de chistes y situaciones grotescas sobre la ignorancia multicultural que no casan entre sí. Los personajes se mueven caprichosamente, no tienen alma ni sentido común, son meros clichés al servicio de momentos desternillantes que no calan en el espectador porque no tienen subtexto.

Basta ya de ver la comedia como un género menor. Es dificilísimo hacer reír, muchísimo más que arrancar lágrimas (al fin y al cabo, todos lloramos por lo mismo pero el humor es mucho más personal o local). Las comedias son tragedias disfrazadas y, sobre todo, historias que han de tener coherencia narrativa. Esto no quita que en la cinta que nos ocupa haya momentos tronchantes (la escena del pañuelo en la boda es lo más loco- para bien- que se ha visto este año), que la gente pueda disfrutarla y que vaya a ser un éxito. Pero hay que dejar claro que una cosa es ser liviano y otra muy distinta es estar vacío.