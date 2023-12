‘Nutcrackers’: Ben Stiller protagoniza su primera película tras 7 años inactivo

Después de una buena pausa en su carrera, Ben Stiller vuelve a protagonizar una película en la pantalla grande. Será Nutcrackers y estará dirigida por David Gordon Green, autor de moda en el género del terror. El proyecto acaba de iniciar su producción y se espera que pueda llegar a las salas a finales de 2024.

Stiller interpretará a un adicto al trabajo llamado Mike, el cual tiene que viajar a una granja rural de Ohio para cuidar de cuatro sobrinos malcriados, después de que los padres de estos, mueran en un accidente de coche. Al principio, tiene la intención de quedarse poco tiempo, el suficiente como para llevarlos a un hogar de acogida, sin embargo en el proceso terminará compartiendo semanas con ellos dándose cuenta que quizás esta es una familia que necesita en su vida.

Se trata del primer papel protagonista de Stiller desde 2017, cuando lideró el proyecto de The Meyerowitz Stories y Status. Del mismo modo, será la primera colaboración del actor de Tropic Thunder con Green. El cineasta viene de dirigir la nueva trilogía de Halloween y la malograda secuela de El exorcista, aunque se espera que esta tenga una nueva entrega a estrenar en 2025, The Exorcista: Deceiver.

El papel de Ben Stiller como director y productor

Que no haya protagonizado ningún papel desde hace seis años no quiere decir que Stiller haya estado parado. El intérprete es además un reconocido director y productor. De hecho, el pasado año estreno la serie de ciencia ficción Severance para Apple TV. También ejerció su labor de liderar proyectos como la miniserie Fuga en Dannemora de SkyShowtime y el drama de misterio de In the Dark.

De seguro que el fallecimiento de su padre Jerry Stiller, también ha tenido algo que ver en esa pausa alejada de las cámaras. Además de protagonizar el filme, Ben Stiller ejercerá de productor en Nutcrackers a través de su sello Red Hour. El filme todavía no ha fijado una fecha de estreno oficial y antes, podremos volver a ver su trabajo en la labores de productor ejecutivo en la segunda temporada de la propia Severance. El regreso de los trabajadores de la empresa distópica que divide la memoria de los empleados se ha hecho de esperar debido a la huelga de guionistas. Todavía sin fecha de estreno oficial, se la espera para mediados de 2024.