El nuevo poster de Arcane desvelado: el adelanto de la temporada final

Una de las series que ha triunfado después de su estreno en la plataforma de streaming Netflix es Arcane, ambientada en el universo del videojuego League of Legends. Una serie que ha contado con una buena acogida por los seguidores del videojuego y también de la crítica. Sus seguidores están esperando que llegue noviembre para poder disfrutar de la segunda temporada y para ir creando expectación Netflix ha mostrado un nuevo póster de Ekko, un personaje que también estará en la temporada final. Por ahora lo que sabemos es que tendrá que retomar la historia en el punto en el que se quedó al final de la primera entrega y que la segunda temporada ha tardado 3 años porque la plataforma no comenzó con la producción hasta que estuvo segura del éxito de la adaptación del videojuego.

La primera entrega de la serie Arcane supuso, como los propios creadores comentaron, un gran trabajo creativo y de producción, ya que se intentó conectar en todo momento con los amantes del videojuego. Ese esfuerzo nos imaginamos que también se ha tenido que mantener en la segunda entrega de la que ya hemos visto un teaser en el que se ha visto que Vi volverá a enfrentarse a grandes peligros y se tendrá que volver a ver las caras con Jinx, un momento que llevan esperando los usuarios desde que terminó la primera temporada de la serie Arcane.

Además de la segunda temporada de Arcane ya se ha anunciado que habrá varios spin off en los que se contará la historia de otros personajes de la serie. Esto contentará a los seguidores de la serie que, aunque están deseando ver la segunda temporada, temen que llegue el desenlace final de esta serie de animación.

El éxito de la serie de Arcane

Muchos usuarios de Netflix tuvieron la duda cuando se estrenó esta serie de animación en 2021 si realmente disfrutarían con esta historia al centrase en el universo de League of Legens. El veredicto es que esta serie de animación ha conseguido cautivar a todo tipo de espectadores, incluso a los que en principio no tenían ningún interés en verla. Todos pudieron comprobar que la serie Arcane estaba realmente bien hecha y ha conseguido adaptarse perfectamente a todo tipo de usuarios, incluso los que no habían habían oído hablar nunca de League of Legens o Lol.

Gracias a que se ha conseguido un buen resultado final, Arcane se ha convertido en todo un éxito en Netflix. Por eso, también son muchos los que desean saber cómo termina la historia entre Vi y Powder.

Lo que sabemos de la segunda temporada

Por ahora, lo único que hemos visto de la temporada final de la serie es el teáser y el póster que ha sido publicado en una de las redes sociales de la cuenta oficial de Arcane en X antes Twitter, donde se puede ver a Ekko dispuesto a adentrarse en una encarnizada batalla, algo que sin duda tendrá lugar en esta nueva temporada. Tras esta primera visualización de uno de sus personajes, sus seguidores ya han expresado su deseo de ver a otros que van a estar en la segunda entrega. Por ahora, la compañía no ha confirmado si va a haber más adelantos de este tipo, pero todo indica que antes de su estreno en el mes de noviembre, habrá alguna que otra sorpresa para sus seguidores.

Por ahora lo que podemos intuir es que la segunda temporada seguirá con la historia en el punto que terminó la primera. Nos quedamos en la reacción de Jinx tras la muerte de Silco y cómo ella decide atacar el consejo de Piltover justo cuando estaban decidiendo si daban o no la independencia a Zaun su independencia. Esto podría llevar a una guerra que enfrentase de forma irremediable a los dos bandos y posiblemente la relación entre Jinx y Vi haya quedado completamente rota.

También se ha confirmado el regreso de varios actores que prestaron su voz en la primera temporada. En concreto, Hailee Steinfeld volverá a ser Vi, Ella Purnell repetirá como Jinx (anteriormente conocida como Powder), Katie Leung volverá a ver a quien escuchemos cuando hable Caitlyn en la versión original en inglés de Arcane, mientras que Kevin Alejandro prestará de nuevo su voz a Jayce.

De hecho Kevin Alejandro, el actor que dará su voz a Jayce en Arcane, comentó a BuzzFeed esto sobre la segunda temporada de esta serie de animación: «Van a estar en el borde de vuestros asientos. Vais a tener un conflicto que no sé si es bueno o malo. Las emociones os sacarán de quicio y estaréis en plan ‘¡Dios mío! Así es como vas a terminar. ¡Es tan bueno! Es una de las cosas más geniales de las que he formado parte». Tendremos que esperar a noviembre para ver el resultado de tanto esfuerzo.