El viernes 18 de febrero se ha estrenado en Netflix una nueva series de misterio: Alguien está mintiendo. Una ficción de suspense basada en el conocido libro de Karen M. McManus publicado en 2017 y gran éxito de ventas. Para su adaptación a la pequeña pantalla se ha cambiado el motivo de la muerte de Simon Kelleher.

Según la sinopsis de Netflix “Un castigo reúne a cinco alumnos de instituto muy diferentes. Pero un asesinato (y varios secretos) los mantendrán unidos durante un misterioso juego del gato y el ratón”. Un crimen en un entorno adolescente que sumerge a los protagonistas y los espectadores en una peligrosa trama. Alguien está mintiendo propone una intriga aparentemente sencilla que esconde un trasfondo de manipulación y mentira.

Alguien está mintiendo mantiene desde el primer momento a los espectadores pegados a la pantalla y seguro que se va a convertir en una de la series más vistas de la plataforma de streaming este fin de semana. La serie es una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero junto con ¿Quién es Anna?, El busca de Ola o El joven Wallander, entre otras.

¿Quién mató a Simon?

Aunque ya hemos dicho que hay diferencias entre la novela y la serie, en las dos todo se complica cuando cuatro estudiantes de secundaria de diferentes tribus y grupos sociales son detenidos como sospechosos por un crimen violento. ¿Ha sido alguno de estos adolescentes? ¿Por qué lo han hecho? ¿Cuál es la causa de esa violencia tan brutal? ¿Quién está mintiendo?

Simon, al que da vida el actor Mark McKenna, muere en el primer episodio y la policía concluye que ha sido un asesinato. Sus cuatro compañeros, Cooper (Chibuikem Uche), Bronwyn (Marianly Tejada), Addy (Annalisa Cochrane) y Nate (Cooper van Grootel) se convierten en sospechosos. Alguien está mintiendo va siguiendo los pasos de los cuatro adolescentes mientras investigan a sus compañeros para intentar descubrir cómo y por qué murió realmente Simon.

Lo curioso es que da la sensación de que ninguna quiere que se descubra al culpable y que todos ocultan algo. Cada uno sus protagonistas tiene secretos que no quiere que nadie descubra. Todos en cierto modo están ocultando lo que ocurrió en realidad con Simon.

Una buena producción

Alguien está mintiendo ha sido dirigida por Erica Saleh y en el reparto participan actores que ya hemos visto en varias producciones independientes y del cine de terror como Marianly Tejada (The Purge), Cooper van Grootel (Go!) y Annalisa Cochrane (Into the Dark: Pure).

Además en la serie están los actores Chibuikem Uche (Ghost Draft), Jessica McLeod (You Me Her), Barrett Carnahan (Grown-ish) y Melissa Collazo (Swamp Thing). Una buena opción para los que buscan una serie de misterio de Netflix protagonizada por adolescentes que mantiene al espectador pegado a la pantalla desde el minuto uno.