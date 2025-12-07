Ni ‘Gladiator’ ni ‘Marte’: esta es la película de Ridley Scott que para Tarantino es la mejor del siglo XXI

El director de cine Quentin Tarantino siempre está en el candelero y hace unos días nos sorprendió a todos con sus declaraciones durante su asistencia al podcast de Bret Easton Ellis. Por un lado, Tarantino habló de su listado de sus veinte películas favoritas y, por otro, soltó perlas como que el actor Paul Dano, al que todos conocemos por su papel en The Batman, era para él “el actor más flojo del mundo”. El director de Death Proof, Malditos bastardos, Los odiosos ocho o Érase una vez en Hollywood siempre está haciendo listas y hablando de películas que no han sido suficientemente valoradas por la crítica. En esta intervención en el podcast ha elegido sus películas favoritas según su criterio y sus preferencias, entre las que están siempre las cintas de acción y terror. Según el conocido director de cine la película bélica Black Hawk derribado (2001) de Ridley Scott está en el top de su listado de películas favoritas.

Siempre tan original y tan suyo Tarantino ha explicado como eligió estas 20 películas. «Mi plan fue no consultar nada, simplemente escogí 20 películas que me vinieron a la cabeza; si no puedo recordarla, no entra. Tenían que ser memorables. La mayoría tienen una cinematografía muy agresiva, es lo que más me impresiona», ha comentado en el podcast de Bret Easton Ellis. «Estas experiencias son las que me parecen icónicas y son memorables para mí, sin querer medirme intelectualmente con los sabiondos de turno», ha defendido el director.

El listado de las 20 películas favoritas de Quentin Tarantino

La primera en este listado de Tarantino, como ya hemos comentado, es la película bélica de Ridley Scott Black Hawk derribado (2001) que fue protagonizada por los actores Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore y Eric Bana. «Creo que es una obra maestra. (…) Una de las pocas películas que apuesta por un aire a lo Apocalypse Now en propósito y efectos visuales, consiguiéndolo», explica Tarantino. «No baja de intensidad durante más de dos horas, la volví a ver hace poco y mi corazón no paró durante todo el metraje; me atrapó y no me dejó ir de una manera que no había visto en mucho tiempo», añade el director.

En el segundo puesto del listado de Tarantino está la película de animación Toy Story 3 (2010) de Lee Unkrich, en el tercero Lost in Translation (2003) de Sofia Coppola, en el cuarto Dunkerque (2017) de Christopher Nolan y en el quinto Pozos de ambición (2007) de Paul Thomas Anderson. Al citar a esta película fue cuando Tarantino hizo ese comentario tan negativo sobre el actor Paul Dano.

En el sexto puesto está Zodiac (2007) de David Fincher, en el séptimo Imparable (2010) de Tony Scott, en el octavo Mad Max: Furia en la carretera (2015) de George Miller, en el noveno Zombies Party (2004) de Edgar Wright y en el décimo Midnight in Paris (2011) de Woody Allen.

A partir de ese puesto de la lista están en el undécimo la cinta Battle Royale (2000) de Kinji Fukasaku, el duodécimo Big Bad Wolves (2013) de Aharon Keshales & Navot Papushado, el decimotercero Jackass: La película (2002) de Jeff Tremaine, el decimocuarto Escuela de rock (2003) de Richard Linklater, el decimo quinto La pasión de Cristo (2004) de Mel Gibson, el decimosexto Los renegados del diablo (2005) de Rob Zombie, el decimoséptimo Chocolate (2008) de Prachya Pinkaew, el decimooctavo Moneyball (2011) de Bennett Miller, el decimonoveno Cabin Fever (2002), de Eli Roth y el vigésimo West Side Story (2021) de Steven Spielberg.

La polémica por sus comentarios sobre Paul Dano

«La película tiene un fallo enorme, y ese fallo es Paul Dano», explicó Tarantino al citar la película Pozos de ambición de Paul Thomas Anderson. «Es pura mediocridad, tío. Es la oveja negra. Es simplemente un tipo tan mediocre, blandengue, nada interesante. Daniel Day-Lewis demuestra que no necesita un contrapeso fuerte. La película lo necesita. Él no necesita nada. Se supone que es un duelo interpretativo ¡y no lo es! … ¿Pones junto a él al actor más jodidamente mediocre del SAG? ¿Al tipo más anodino del mundo?», ataca sin piedad Tarantino.

La reacción del mundo del cine no se ha hecho esperar y numerosas estrellas han defendido al actor ante este ataque directo de Tarantino. Por ejemplo, Matt Reeves, el director de The Batman, ha defendido al actor con las siguientes palabras en sus redes sociales: «Paul Dano es un actor increíble y una persona increíble». Mattson Tomlin, guionista de la secuela del Caballero Oscuro, también ha comentado: «Me alegra mucho ver a tanta gente animar a Paul Dano esta semana. No solo es un actor magnífico, sino un director asombroso que irradia control y una tremenda empatía. Ved Wildlife si no la habéis visto».