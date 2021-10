Sin menospreciar a Disney y Pixar, el Studio Ghibli es una de las productoras de cine de animación más importantes de la industria. Suyas son, obras maestras de la talla de El viaje de Chihiro (ganadora del Oscar), La princesa Mononoke o El castillo ambulante. Aunque su máximo exponente y creador, Hayao Miyazaki anunció su retiro tras el estreno de El recuerdo de Marnie en 2014, volverá con un último largometraje que quiere dejar en herencia para su hijo, una historia sobre el crecimiento en la adolescencia titulada How do you live?. Por otra parte, su hijo Goro Miyazaki dirigió recientemente Earwig y la bruja, la primera película del estudio rodada íntegramente en 3D, la cual llegará a Netflix fuera del mercado estadounidense y nipón.

Earwig y la bruja llegará a España al streaming de Netflix el próximo 18 de noviembre, después de pasar tímidamente por una cartelera que todavía iba dando tumbos por culpa del COVID-19. Basada en la novela homónima escrita por Diana Wynne Jones, la primera película hecha por ordenador del estudio sigue a una joven, cuya vida cambiará drásticamente cuando una bruja la saque de su orfanato inglés para presentarle un mundo lleno de hechizos, magia y pociones.

“Estamos encantados de que nuestra película Earwig y la bruja llegue a una gran cantidad de países y territorios a través de Netflix”, señaló Goro Miyazaki a The Hollywood Reporter. En nuestro país, la plataforma de streaming es la que posee la mayor parte del catálogo del Studio Ghibli mientras que en Estados Unidos, la responsable de distribuir el contenido es HBO. El hijo de Hayao, también ha querido recalcar lo impresionados que están desde la productora de animación, con la acogida que su catálogo ha tenido en todo el mundo: “Nos ha impresionado las reacciones positivas de los espectadores en todas partes, lo que demuestra que las historias pueden provenir de cualquier lugar y pueden ser amadas en todas partes”.

Earwig y la bruja llega para sumarse a toda una lista de productos anime que Netflix se ha encargado de aunar en su catálogo, a sabiendas del tirón que tiene este estilo de animación entre sus suscriptores.