Nadie la conoce pero esta película ha destronado a ‘Frankenstein’ del Top 1 de Netflix

Aunque parezca mentira, la monstruosa criatura de Guillermo del Toro ha sucumbido ante una fuerza naturaleza imparable. Sí, nos referimos a los largometrajes navideños. La última adaptación de la mítica novela de Mary Shelley llegó a la plataforma el pasado 7 de noviembre, pero su liderazgo en la lista viral del estudio californiano acaba de palidecer frente a dos películas a priori, menores. La primera de ellas es la cinta de animación En sueños y la segunda ha terminado de dar sepultura a Frankenstein: El encanto del champán es la nueva apuesta más vista de Netflix.

Estrenada el 19 de noviembre, el boca a boca y el contexto incipiente de la Navidad han terminado por claudicar la atención de lo suscriptores a este tipo de historias sobre la versión victoriana del moderno Prometeo del cineasta mexicano. Frankenstein tendrá seguramente una buena cantidad de nominaciones técnicas en los próximos Oscar, llevando a un repunte serio de su nivel de visualizaciones. Sin embargo por el momento, la maquillada versión de Jacob Elordi deberá permanecer criogenizada hasta la hipotética resurrección viral del vitalista alegato de Del Toro. No obstante, ¿de qué trata la historia de amor que ha conseguido doblegar el impacto mediático de Frankenstein? ¿Podrá mantener su audiencia exponencial?

‘Frankenstein’ no puede con ‘El encanto del champán’ en Netflix

El algoritmo navideño ha hecho mella en el autoral alegado del Frankenstein de Guillermo del Toro, a través de un «encanto del champán» que ha logrado satisfacer las necesidades estacionales del público de Netflix.

La sinopsis oficial gira en torno a Sidney, una ambiciosa ejecutiva norteamericana que debe viajar a Francia para convencer a una prestigiosa marca de champán familiar que deben vender la compañía. Todo en cambio, se complica considerablemente cuando aparece Jean-Luc. Un hombre al que conoce en uno de sus días libres y del que termina perdidamente enamorada. ¿El problema? Él es el hijo y principal heredero de la empresa a la que debe convencer de vender sus activos.

Combinando elementos del cine romántico, el sentimiento cálido de la Navidad y el exotismo parisino-europeo que tanto gusta en la propia concepción de los tropos de este tipo de relatos, Mark Steven Johnson escribe y dirige una comedia en el que la protagonista experimenta ese conflicto tan típico dentro del cine de estas fiestas: apostar por el deber profesional o rendirse a la familia, los sentimientos y las buenas acciones.

En el reparto principal, encontramos a Minka Kelly, conocida sobre todo por la serie Titans y a Tom Wozniczka, a quien vimos en 2023 gracias a la serie Las gotas de Dios. El resto del casting se configura con Sean Amsing, Thibault de Montalembert, Astrid Whettnall, Flula Borg y Xavier Samuel.

Prometeo derrotado

Frankenstein ha quedado relegada a la tercera posición con unas estimables 14 millones de reproducciones esta semana, superada ampliamente por El encanto del champán en el top de películas más vistas (habla inglesa) de Netflix. El trabajo de Johnson acumula 20 millones y medio de visualizaciones y todo parece indicar que, conforme se acerquen las fechas clave de estas fiestas, sus números crecerán exponencialmente.