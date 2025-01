Momentazo de Lolita y Juan y Medio en ‘TardeAR’: «Sé que viviremos juntos»

Lolita Flores fue una de las grandes protagonistas el martes 20 de enero en TardeAR. Por un lado tuvo un momento romántico con el que fue su pareja, el presentador Juan y Medio, quién en una entrevista para Jordi Évole, reconoció que la hija de Lola Flores es uno de los grandes amores de su vida: «Es la bondad personificada, la coherencia, el sentido del humor, la feminidad, es una maravilla de persona. Esperamos tener una vida un poco más larga y que confluyan nuestros caminos y seguir en compañía, no tiene que llevar ninguna carga añadida, simplemente que estemos juntos», dijo Juan y Medio en La Sexta. Unas palabras que escuchó Lolita con emoción desde el plató de Telecinco. La cantante y actriz llegó a decir que el presentador era «más que un hombre, un caballero» y ambos, en directo y ante Ana Rosa Quintana, aseguraron que «algún día volverán a estar juntos».

La declaración de Juan y Medio en La Sexta

Lolita fue una de las protagonistas en la entrevista que Jordi Évole le hizo Juan y Medio en Lo de Évole, el domingo 19 de enero en La Sexta. La hija de Lola Flores y el presentador andaluz mantuvieron una relación sentimental a finales de los 90 y siempre han dado muestra de su amistad y complicidad a lo largo de estas décadas.

Admitió Juan y Medio que «también» piensa en Lolita cuando habla de que le «pesa» no haberse «comprometido a largo plazo» con nadie, después de la «confesión» que le hizo al presentador andaluz, Jordi Évole le dijo: «Me dio la sensación de que con Lolita podía haber tenido una larga vida», y es que será, precisamente, la hija de La Faraona la próxima invitada de Lo de Évole, este domingo 26 de enero, en laSexta a las 21:30h.

El presentador de Canal Sur no dudó en dedicarle palabras bonitas y no cerró la puerta a un futuro juntos: «Es la bondad personificada, la coherencia, el sentido del humor, la feminidad, es una maravilla de persona», señala el andaluz. A lo que Évole le dijo: «Yo creo que tendrías que hablar…».

«Pues a lo mejor, no descartamos», respondió Y Medio. «Esperamos tener una vida un poco más larga y que confluyan nuestros caminos y seguir en compañía, no tiene que llevar ninguna carga añadida, simplemente que estemos juntos», concluyó.

Lolita se emociona en ‘TardeAR’

El martes 21 de enero, en TardeAR, Lolita escuchó las palabras de Juan Y Medio y tras ver el vídeo, la colaboradora dijo: «Ha sido la primera vez que Juan lo ha dicho públicamente, porque él nunca había hablado de nuestra relación. Tras escucharlo, lo llamé, porque lo adoro. Conmigo se sigue portando como un caballero. Se ha portado bien a todos los niveles desde entonces. A nivel ayuda física, mental, económica… en todos los sentidos».

Cuando le preguntaron a Lolita si se hubiera casado con el comunicador, la cantante respondió: «Sí, porque estaba superenamorada de Juan y Medio. Lo que pasa que era mala época, tenía dos hijos muy pequeños, él salía y entraba y yo era muy celosa…. Fui yo la que corté con él. En ese momento no quería seguir, pero lo he querido muchísimo. Lo sigo queriendo muchísimo. No hace falta sentarnos a hablar, sé que el día que nosotros queramos, viviremos juntos, sin mochilas».

En ese momento, Juan y Medio entró en el programa a través de una conexión desde Sevilla y volvió a resaltar lo mucho que adora a Lolita: «Nuestros caminos nunca se separaron. Yo la quiero a ella y a su familia, soy un abuelastro para sus nietos.»