La miniserie policiaca de Disney+ que te vas a ver en una tarde

Si te encantan los thrillers y las ficciones de suspense, no te puedes perder la miniserie Candy: Asesinato en Texas que estrenó Disney+ el mes pasado. Una ficción de Hulu creada por Nick Antosca, al que conocemos por su trabajo en Channel Zero y Nuevo sabor a cereza, y Robin Veith que está ambientada en Texas de los años 80 que cuenta la historia de Candy Montgomery.

La actriz Jessica Biel interpreta a una complicada mujer que lleva una vida normal y corriente. Pero todo cambia cuando un viernes 13 decide acabar con la vida de Batty la mujer que hasta ese momento era su mejor amiga Betty (Melanie Lynskey) atacándola con un hacha. ¿Por qué Candy mató a que era su mejor amiga?

Un crimen terrible

La serie Candy: Asesinato en Texas cuenta la historia de una mujer que asesinó a su amiga con un hacha y le asestó sin pensárselo nada menos que cuarenta golpes. Candy logró que se considerase que actuó en defensa propia y la Justicia llegó a declararla inocente.

Lo increíble es que la protagonista hasta ese momento era una mujer tranquila y que parecía feliz con su vida de la que nadie podrá imaginar esa terrible reacción. Según explica la sinopsis de Disney+ “una madre y ama de casa de los años 80 que lo ha hecho todo a la perfección: un buen marido, dos hijos, una buena casa, incluso una cuidadosa planificación y ejecución de ciertas transgresiones. Pero cuando la presión del conformismo empieza a ahogarla, sus actos piden a gritos un poco de libertad. Y con resultados letales”.

La mujer asesinada era Betty, una amiga de Candy, que mantenía una aventura a escondidas con su marido. Cuando ya no lo pudo ocultar más tiempo, se lo confesó a su amiga y Candy en un ataque de locura transitoria atacó a Betty con el hacha. Según Candy no tuvo conciencia de lo que estaba haciendo hasta que recuperó la cordura y se encontró llena de sangre.

El reparto de Candy: Asesinato en Texas

Esta miniserie de 5 episodios está protagonizada por los actores Jessica Biel, que es la encargada de interpretar el papel de Candy, Timothy Simons, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber y Raúl Esparza.

Esta misma historia de “la asesina del hacha” es la base de otra ficción que estrenará próximamente HBO Love and Death creada por David E. Kelley (Big Little Lies) y producida por Nicole Kidman. La esperada serie va a contar como protagonista con la actriz Elizabeth Olsen pero todavía la plataforma de streaming HBO Max no ha confirmado la fecha de estreno.