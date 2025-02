La miniserie de Netflix de la que todo el mundo habla: basada en una historia real que sorprende

Para los que están siempre buscando en las plataformas de streaming series diferentes, os vamos a recomendar Creedme, una producción que se puede ver en Netflix desde 2019 basada en hechos reales que sorprende desde el primer episodio. Esta miniserie de solo 8 episodios cuenta la historia de Marie, una adolescente adoptada que interpone una denuncia por violación y, al final, como nadie le cree decide retirarla. La joven Marie es acusada de mentir ante la justicia y todos dudan de ella, incluso sus padres de acogida. Marie se encuentra totalmente abatida, pero todo cambia para ella cuando dos inspectoras de Colorado, Grace Rasmussen y Karen Duvall, investigando otros casos similares de violaciones en Colorado y Washington y se dan cuenta de que pueden tener relación con el de Marie. La miniserie Creedme se ha convertido en una de preferidas de muchos usuarios de Netflix que se han sorprendido con esta historia basada en hechos reales tan impactante y conmovedora.

La miniserie Creedme ha sido creada por Susannah Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon. Además, estos tres cocreadores y Sarah Timberman, Carl Beverly y Katie Couric han sido los productores ejecutivos. Esta miniserie sorprende por su historia potente, conmovedora y difícil de olvidar, pero también por la buena interpretación de sus protagonistas: las actrices Toni Collette, Merritt Wever y Kaitlyn Dever. Esta emotiva ficción ha sido muy bien acogida por los usuarios de Netflix y solo un mes después de su estreno, la plataforma de streaming anunció que había sido vista por más de 32 millones de espectadores.

Parte del éxito de esta serie se debe a que está basada en un caso real que se relató en un reportaje periodístico que ganó el Premio Pulitzer en 2015. Esta polémica historia sacó a la luz los fallos que puede tener el sistema judicial en algunas ocasiones y los problemas que pueden tener las víctimas cuando sus testimonios son cuestionados. Marie es acusada de mentir y eso se convierte en una tortura y un lastre para su nueva vida.

¿Qué ocurre en la miniserie de Netflix Creedme?

Como ya hemos explicado, la protagonista de esta miniserie es Marie, una adolescente adoptada que interpone una denuncia por violación. Al ver que nadie cree en su testimonio, ni la justicia, ni sus padres adoptivos, ni la sociedad, decide retirar la denuncia. Marie intenta comenzar una nueva vida cumpliendo lo que el juez le ha impuesto, pero esta se convertirá en un infierno. El sufrimiento silencioso de Marie emociona e impacta desde el primer episodio.

Gracias a la investigación de las inspectoras de Colorado Grace Rasmussen y Karen Duvall, la triste vida de Marie cambiará. Estas dos valientes inspectoras están investigando otros casos similares al de Marie en Washington y Colorado que puede tener relación con el de esta joven y que pueden explicar todo lo que ha ocurrido.

El reparto de esta emotiva serie

Las protagonistas de esta miniserie son tres actrices: Toni Collette que interpreta el papel de la detective del departamento de policía de Westminster Grace Rasmussen, Merritt Wever, el de la detective Karen Duvall del departamento de policía de Golden y la joven Kaitlyn Dever que da vida a Marie Adler, la joven víctima de agresión sexual.

También tienen bastante peso en el reparto de Creedme el actor Eric Lange que interpreta el papel del detective Parker del departamento de policía de Lynnwood de Washington que es al que se le asignado al caso de Marie, junto con el actor Bill Fagerbakke, que da vida al detective Pruitt del departamento de policía de Lynnwood. La actriz Elizabeth Marvel interpreta a Judith, la madre adoptiva de Marie, y Bridget Everett a Colleen Doggett, una de las antiguas madres adoptivas de esta joven.

También en el reparto de esta original y emotiva miniserie están los actores Danielle Macdonald como Amber, una víctima de agresión sexual, Dale Dickey como Rose Marie, una detective veterana en el departamento de policía de Westminster y Austin Hébert como Max Duvall, el esposo de Karen. Además, participan en el elenco de la serie los actores Liza Lapira, Omar Maskati, Kai Lennox, Blake Ellis, Aaron Staton, Patricia Fa’asua, Charlie McDermott, Brent Sexton, Annaleigh Ashford, Scott Lawrence y Shane Paul McGhie, entre otros.

La miniserie Creedme es una buena opción para los que están buscando una producción de calidad que sorprenda por su original historia y que destaque por la genial interpretación de sus protagonistas. En los catálogos de las plataformas de streaming se pueden encontrar otras series dramáticas de suspense y misterio como The Sinner, Seven Seconds y las dos temporadas de La chica de nieve en Netflix, Mare of Easttown, La escalera y The Night of en Max o Presunto inocente en Apple TV, entre otras muchas.