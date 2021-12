The flash ha sido más noticia por los dos Batman que aparecerán en su historia (Michael Keaton y Ben Affleck) que por el propio personaje interpretado por Ezra Miller. Una historia que el propio primer Bruce Wayne del cine se ha encargado de hypear, afirmando que traería muy buenos recuerdos a los fans de Tim Burton. El multiverso está de moda tanto en Dc como en Marvel y la nostalgia, como bien se ha podido comprobar en Spider-man No way home, vende una gran cantidad de entradas. Por eso, ahora sabemos que Warner no utilizará únicamente a la envejecida versión del justiciero de Keaton en la cinta de Barry Allen. En cambio, Aflleck aparecerá mucho menos tiempo que su compañero en esta aventura de viajes en el tiempo y realidades paralelas.

Michael Keaton parece ser con diferencia, el actor que más facilidad tiene para moverse entre las dos principales compañías de superhéroes del audiovisual (Marvel y Dc). El actor ha sido Batman para Warner, pero también el enemigo conocido como El buitre, en Spider-man Homecoming. Repetirá brevemente ese papel en Morbius y hace poco, bromeó con que tenía que rodar algunas escenas más con ese personaje. Pero después de eso, se enfundará el oscuro traje en otra producción de Warner: Batgirl.

¿Un mentor retirado para Leslie Grace?

La película de Batgirl estará protagonizada por Leslie Grace y se estrenará directamente en la plataforma de HBO Max. En ella, la heroína será Babara Gordon, la hija del comisario Gordon. J.K. Simmons (otro que va de Marvel a Dc cuando se le antoja) vuelve al papel que interpretó brevemente en el universo de Zack Snyder, mientras que Brendar Fraser se ha posicionado como Luciérnaga, el villano pirómano de Gotham.

No tenemos datos sobre la trama de Batgirl, pero la presencia de Michael Keaton como Batman sugiere que este, ya está retirado de la vida de vigilante del crimen, por lo que la ciudad necesitaría una nueva heroína. El personaje será más bien un Bruce Wayne mentor para Barbara Gordon, mientras la joven lidia con sus primeros enemigos y problemas como mujer murciélago.