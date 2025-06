Melody se venga de Broncano y de TVE en ‘El Hormiguero’

Llegó el día en el el Melody se ha sentado un plató de televisión después de representar a España en Eurovisión 2025. Lo llamativo es que no lo ha hecho en ningún programa de RTVE. Ha sido Pablo Motos el que ha recibido a la cantante sevillana en El Hormiguero de Antena 3 después de que ésta declarase, en una rueda de prensa, que no estaba conforme con cómo se había ejecutado su actuación en Basilea. Además, Melody atacó a David Broncano por reírse de ella y le acusó de no respetar su «salud mental». El presentador de La Revuelta se negó a disculparse con la artista y ella ha decidido conceder su primera entrevista a la competencia más directa del humorista. Toda una declaración de intenciones por parte de Melody que dará mucho de qué hablar.

Las polémicas de Melody

La actuación de Melody en Eurovisión 2025 ha desatado una polémica pocas veces vista. La cantante, que hizo un estupendo trabajo en Basilea dándolo todo con la canción Esa Diva, quedó en el puesto 24. A partir de ahí, las teorías se dispararon. Muchos opinaron que Europa nos había castigado después de que RTVE se posicionara políticamente a favor del pueblo palestino y en contra de la participación de Israel en el festival (que quedó segundo por el voto popular). Otros creyeron que la canción, desde que se supo su candidatura, no había gustado fuera de nuestras fronteras.

A pesar de que normalmente los representantes en Eurovisión conceden una rueda de prensa a las pocas horas de su actuación, Melody anunció en redes sociales que se apartaría unos días para estar con su familia. No fue hasta una semana después que la cantante habló para los medios.

En una rueda a la que asistió OKDIARIO y celebrada en Prado del Rey, Melody dijo, primero que ella no iba a hablar de política porque, entre otras cosas, había firmado un contrato que le impedía hacerlo (esto no es cierto puesto que el reglamento de Eurovisión lo que no permite son mensajes políticos en las canciones, no que los artistas no puedan expresar sus ideas). «Lo mío es la música. No soy política , soy cantante. Sólo pido paz y amor para todos», dijo Melody.

David Broncano declaró que Melody le había dado plantón en el último momento después de que se comprometiera a ir a la Revuelta por lo que hizo varios chistes a cista de la cantante. Melody, en su rueda de prensa, cargó, sin nombrarle, contra el humorista acusándole de no respetar «la salud mental» de una mujer (ella misma) que lo único que quería era estar unos días con su hijo.

Y para terminar, Melody culpó a RTVE de todo lo que pudo haber salido mal en su actuación:»Yo hubiese hecho una puesta en escena mucho más potente. Yo podía haber hecho algo mucho más impactante pèro en cuento gané Benidorm, la candidatura es de RTVE. Las autocríticas que tengo son la misas que tuve en el primer momento, se las he dicho a TVE pero no lo vieron. Hay planos que se pierden mucho la actuación, el momento de la bata de cola no se aprecia. Yo he luchado por cosas y las he peleado pero no lo he conseguido. Lo que que menos me gusta es lo que no he podido dar todo lo que tengo pero porque otros mandaban».

A partir de ese momento, desde RTVE se ha hecho una campaña contra Melody. Broncano dijo que no iba a disculparse se con ella mientras que en La familia de la tele, por ejemplo, se habló de un plan oculto de la artista que habría firmado un contrato con la productora de El Hormiguero para ganar dinero en varios programas, algo que fue desmentido para OKDIARIO.