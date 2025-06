Horario y dónde ver a Melody hoy en ‘El Hormiguero’: a qué hora es la entrevista y en qué canal

Melody acude este miércoles a ‘El Hormiguero’ para ser entrevistada por Pablo Motos. Después de sus últimos ataques a David Broncano y la respuesta del presentador de ‘La Revuelta’, la cantante española estará presente en el programa líder de la noche española para hablar de lo ocurrido en las últimas semanas. Consulta en este artículo el horario y todo lo que debes saber sobre la entrevista de Melody en ‘El Hormiguero’.

Este miércoles va a divertirse a ‘El Hormiguero’… Melody. La cantante española da una de las entrevistas más esperadas de las últimas semanas a Pablo Motos. Después de quedar en antepenúltima posición en Eurovisión y su enfrentamiento con David Broncano, la artista hablará de todo lo que ha ocurrido en los últimos días en una entrevista que concederá al programa líder de la noche española.

Melody ha sido protagonista en las últimas semanas después de un festival de Eurovisión marcado por la proclama política de RTVE y el Gobierno de Sánchez. Tras quedar en antepenúltima posición, la cantante española se marchó a casa, canceló su agenda política y no acudió al programa del pasado 19 de mayo de ‘La Revuelta’. Por ello, David Broncano le dio un toque y la artista respondió con ataque en su primera rueda de prensa celebrada el 26 de mayo en la sede de la cadena pública.

«Un programa de televisión se ha reído de mí y de irme a mi casa. Hablan de la salud mental y después se tiran a mi cuello porque decido retirarme a descansar. No me gusta esa doble moral», afirmó Melody en una comparecencia pública marcada por el enfrentamiento con el presentador, que posteriormente le respondió durante un programa, acusándole de utilizar «la carta de la salud mental». Es más, en los últimos días, durante una entrevista al cómico Yunez Chaib, salió el nombre de Melody a colación y el público le propinó un abucheo. «Le mandamos un beso a Melody porque no es fácil», dijo Broncano.

A qué hora va Melody a ‘El Hormiguero’: horario de la entrevista

Dónde ver a Melody en ‘El Hormiguero’: en qué canal de TV y online

