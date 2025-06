Melody barre en audiencia con ‘El Hormiguero’ y hunde el deporte en el que RTVE ha gastado millones de euros

Melody ha hecho en El Hormiguero lo que no se le ha permitido en RTVE, y el efecto ha sido notorio: la visita de la representante de España en Eurovisión ha barrido en audiencia. La artista entró al plató de Pablo Motos sobre el columpio que le prohibieron llevar al escenario de Basilea, con el cuerpo de baile al que no se le permitió acompañarla en el certamen, para interpretar Diva y El apagón. La libertad de la que hizo gala con su entrada estelar y la primicia del programa de Antena 3 con la entrevista -después de cancelar con David Broncano en La revuelta- le ha dado al espacio del access prime time casi un 20% de share.

El morbo del duelo estaba servido desde el mismo momento en el que Pablo Motos anunció que Melody acudiría a El Hormiguero. Para entonces, la sevillana ya había ofrecido la rueda de prensa en la que reprochó al programa de Broncano -sin necesidad de mencionarlo- las mofas que se hicieron al hablar de ella en La revuelta el mismo día en el que el humorista criticó que no hubiera acudido a la entrevista con él, a pesar de que ella ya había aclarado después de Eurovisión que retomaría su agenda tras unos días de descanso.

«Han hablado mucho de la salud mental, entonces no me gusta esa doble moral, que se hable de eso y que yo pida un descanso y se me lancen al cuello; que se haga burla de que estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente», dijo la cantante. La alusión era más que obvia.

Por si su futura visita a El Hormiguero no era lo suficientemente jugosa aun después de sus palabras, Broncano añadió un poco más de salseo con su disgusto al saber que la primera entrevista de Melody era para la competencia. «Hay que pensar algo para el miércoles que viene, que va Melody», dijo el presentador, a lo que el Grison añadió que «te pega una hostia y te baja 3 puntos de audiencia». Y entre broma y broma… la verdad asoma.

Fue un vaticinio. En este caso el espacio de Antena 3 compitió con el Portugal-Alemania de la semifinal de la UEFA Nations League en La 1, parte de la lista de competiciones deportivas en las que RTVE ha derrochado 360 millones de euros. El deporte es prácticamente lo único que le funciona a la cadena pública para marcar un buen dato de audiencia, su apuesta segura.

Sin embargo, hasta el fútbol se vio ensombrecido por la visita de Melody a El Hormiguero:

Audiencias miércoles 4 de junio de 2025

Melody en ‘El Hormiguero’

2,4 millones de espectadores

19,9% de cuota de pantalla

Partido UEFA Nations League en La 1

1,7 millones de espectadores

14,8% de share

‘La revuelta’ con Saiko

959.000 espectadores

11,3% de cuota de pantalla

Así, El Hormiguero lideró su franja y arrasó con más fuerza lo habitual frente al fútbol con la visita de Melody, con una diferencia de más de 600.000 espectadores y una subida de +3,8 puntos. La revuelta, que se emitió tras el partido entre Portugal y Alemania, no compitió este miércoles con Pablo Motos: el programa de Broncano fue líder de su franja también, con la entrevista a Saiko.