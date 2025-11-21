La mejor serie de misterio y suspense de la historia está en Netflix: fue en la que se inspiró ‘From’

La serie From se ha convertido en imprescindible para los amantes de las ficciones de terror. Esta ficción es uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos años y en la plataforma de streaming Max se pueden ver sus tres temporadas. Los protagonistas de la serie From llegan a un pueblo en el que aparentemente durante el día todo es normal, pero por la noche nadie se atreve a salir porque unas extrañas criaturas acechar a los que lo intenten en el bosque. La cuarta temporada de la serie From ya está confirmada para 2026 y todos sus seguidores están esperando los nuevos episodios. Hasta que se estrene, sus fans pueden ver Lost, la serie que la inspiró y que comparte con From que los protagonistas son un grupo de personas que se encuentran atrapados en un lugar del que no pueden salir.

Su punto de conexión es que Jack Bender es el productor de From y con anterioridad fue el director principal de Lost, ya que se encargó de 42 episodios. Stephen Williams también se ocupó de la dirección de 26 episodios en 2004, pero no estuvo en la producción de From. La serie Lost cuenta con 6 temporadas y 121 episodios y se emitió en ABC en Estados Unidos entre 2004 y 2010. La serie Lost es una buena opción para los que están buscando una serie de misterio que atrape a los espectadores desde el primer episodio y se puede ver en Netflix, Prime Video y Disney+.

¿Qué pasa en la serie de misterio Lost?

Los protagonistas de Lost son los pasajeros supervivientes del vuelo 815 de Oceanic Airlines Sidney-Los Ángeles que acaban una isla aparentemente desierta. Poco a poco se dan cuenta de que allí ocurren cosas muy extrañas y de que en ese recóndito lugar, al que va ser muy difícil que les vengan a rescatar, no se respetan las reglas del mundo en el que vivimos.

La serie Lost fue creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof y como en From sus protagonistas están atrapados en un lugar extraño en el que los personajes tienen que intentar sobrevivir. Estos se encuentran indefensos y se tienen que enfrentar en soledad a sus miedos y dudas. En el caso de Lost el accidente de avión oculta un misterio que van descubriendo poco a poco algunos de los personajes.

Otra de las similitudes entre Lost y From es que en cada episodio los espectadores se enfrentan a un rompecabezas que tienen que resolver con las historias del pasado de cada uno de los personajes y lo que les está ocurriendo en el presente en la isla. Es curioso porque en algunos los flashbacks se muestra cómo las vidas de algunos personajes se han cruzado con las de otros en el pasado y no se han dado cuenta. ¿Cómo puede una persona enfrentarse a una situación límite en la que tiene que intentar sobrevivir en un entorno totalmente hostil?

¿En qué se parecen las series Lost y From?

Las dos series From y Lost mezclan el drama, la aventura, el terror e, incluso, la ciencia ficción. Una fusión de géneros que beneficia a las dos producciones y que puede ser uno de los secretos de su éxito. En las dos series los espectadores van lanzando teorías sobre lo que ellos piensan que ha ocurrido basadas en lo que se va mostrando poco a poco en esta producción.

Además, en las dos series uno de sus puntos fuertes es la elección de los personajes. Por ejemplo, en Lost Jack Sheppard, papel interpretado por el actor Matthew Fox, y que es un médico que se convierte en la serie en el líder de los supervivientes del Vuelo Oceanic 815 y Kate, a la que da vida la actriz Evangeline Lilly y que es una mujer que quiere ocultar su identidad por su misterioso pasado. Incluso es interesante el personaje de Sawyer, papel interpretado por el actor Josh Holloway, un estafador que también está ocultando su pasado a los demás supervivientes.

En la serie Lost las historias de los protagonistas se van entrelazando a medida que van avanzando los episodios y se convierten en el centro de la trama. Aunque las dos series son muy parecidas, una de las grandes diferencias entre Lost y From es que algunos de los misterios de esta última se presentan como preguntas filosóficas que se lanzan para reflexionar sobre lo que está ocurriendo.

Los seguidores de la serie From tendrán que esperar a 2026 para descubrir qué va a ocurrir en la cuarta temporada de esta serie de misterio, pero mientras pueden ir disfrutando de las 6 temporadas de la ficción Lost que es una de las mejores series de este siglo. Dos series de altura que han marcado un listón muy alto para las series de misterio.