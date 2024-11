Martínez-Almeida en ‘El Hormiguero’: «Pedro Sánchez tiene una ambición sin escrúpulos»

José Luis Martínez-Almeida acudió a El Hormiguero el pasado martes 19 de noviembre. El alcalde de Madrid volvió a mostrar su cara más cercana en el programa de Antena 3. El político del PP comenzó, como no podía ser de otra manera, hablando de la gestión de la DANA y quiso defender a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana. «Reconoció errores y dio la cara». Además, hizo un llamamiento contra la polarización: «Si los votantes de los partidos que están en las Cortes Valencianas fueron capaces de ayudar sin preguntar a quién votaban, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en la reconstrucción». También habló de inmigración, de VOX, de los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, de su reciente matrimonio y de sus manías.

En defensa de Mazón: «Dio la cara»

El primer tema al que se enfrentó Martínez-Almeida en su visita a El Hormiguero, fue la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana. El presentador le preguntó por la valoración que hace de la respuesta que ha dado Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana. «Reconoció errores y dio la cara»,opinó, reconociendo que «habrá gente que dirá que esto no es suficiente».

Motos le preguntó si los políticos se habían “deshumanizado”, alegando que: «Todos decíais que no era el momento para echaros los trastos a la cabeza y no habéis parado». El invitado respondió: «Lo que creo es que tenemos que hacer una reflexión en política. La sociedad nos ve lejanos y más aún en un caso como el de la DANA. Es obvio que no somos capaces de conectar con la sociedad El problema de cometer un error es no reconocer que lo has cometido. Los ciudadanos creen que somos robots pero no es así. Somos humanos y podemos cometer errores».

Motos le preguntó si Feijoó y Sánchez han hablando después de la tragedia de la dana y Martínez- Almeida respondió:»Ayer estuve con Feijoó y me dijo que nadie le ha llamado. Los que tenemos las responsabilidades del Gobierno somos los que tenemos que tener la iniciativa. Es mi opinión. Igual que te digo que cuando hubo la Filomena en Madrid yo llamé a todos y a cada uno de los portavoces y les expliqué lo que había pasado. Lo hice porque soy el que representa a los ciudadanos, por lo tanto soy el que tiene que tender la mano primero. Feijoó ha tendido la mano. Es el que primero estuvo en Valencia. Creo que Sánchez es el que tiene que asumir que es el presidente del Gobierno para lo bueno y para las circunstancias malas”.

El alcalde madrileño afirmó que «la prioridad es la reconstrucción de Valencia», motivo por el que cree que Mazón no debería dimitir. Sin embargo, remitió a las palabras de Alberto Núñez Feijóo subrayando que «no son admisibles más errores» porque «es indiscutible» que el presidente valenciano ha perdido parte de la confianza de los ciudadanos de su comunidad.

Contra Pedro Sánchez: «Nos quiere arrastrar al fango»

Cuando Motos le preguntó al alcalde de la capital española si Mazón hizo perder las últimas elecciones al Partido Popular por pactar con Vox en Valencia. Martínez-Almeida respondió: «Lo que sucedió en las elecciones del 23 de julio nunca ha pasado que el partido más votado no sea el que gobierne España. Jamás nadie pensó que Pedro Sanchez fuera capaz de pactar con alguien que está en Waterloo (por Puigdemont), que era un prófugo de la justicia. El problema de las elecciones del 23 de julio fue Pedro Sánchez y su ambición sin escrúpulos y su capacidad de pactar con un prófugo de la justicia. Yo soy muy institucional y para mí el Gobierno de España, aunque no me guste el Presidente, es el Gobierno de España y ahora me avergüenza y no me gusta ver al Gobierno suplicando a los partidos para que les puedan aprobar medidas. La mejor forma de responder a Pedro Sánchez es desde el sosiego y el sentido común. Él nos quiere arrastrar al fango y creo que podemos tener una España mejor. Feijoó es esa necesidad de tener una españa más unida».

«Hay que tener claro el tema de la migración»

Sobre el debate de los inmigrantes en nuestro país, Martínez-Almedia, dijo: «Hay que tener claro el tema de la migración. Creer que se pueden devolver los menos como dice VOX, es no entender la situación. La migración es buena pero hay que frenar la inmigración ilegal. Si hay comportamientos incívicos, hay que reprimirlos».

Y hablando del partido liderado por Santiago Abascal y su relación con el PP, el alcalde de Madrid confesó: «Hay que tener un político propio y no vivir en el vaivén entre lo que te diga VOX o el PSOE. En Madrid podemos decir que hemos ganado con una mayoría absoluta y con un VOX fuerte. No es una cuestión de dogmatismo. Ahora tenemos mejor calidad del aire y mayor crecimiento económico».

Sobre el Santiago Bernabéu: «No puede afectar al descanso de los vecinos»

Pablo Motos le preguntó sobre la reciente polémica que afecta al Santiago Bernabéu por las molestias que sus eventos ocasiona a los vecinos. Existen cientos de denuncias, algo que, tal y como ha reconocido el propio alcalde: «Nos ha traído algunos disgustos. No puede afectar al descanso de los vecinos, pero es una infraestructura necesaria para la ciudad. Si los que viven en Madrid están contentos, será el mejor sitio para invertir».