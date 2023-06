Para Mads Mikkelsen es un honor estar en ‘Indiana Jones y el Dial del destino’

Podría parecer que un actor como Mads Mikkelsen ya está acostumbrado a las grandes producciones, pero su última película ha sido muy especial para él. Hablamos cómo no de Indiana Jones y el Dial del destino, donde interpretará al villano principal. Y es que para Mikkelsen aparecer en la misma secuencia que Indi es un auténtico “honor” según ha comentado en una reciente entrevista con Digital Spy.

“No es mi primera franquicia, pero es la primera con la que crecí. He estado mintiendo en todas las otras entrevistas, hice Bond y Star Wars. Siempre dije que los vi, pero no lo hice”, le contaba el danés al medio británico. No es tan descabellado que actores de la primera línea de Hollywood hayan pertenecido a diferentes franquicias, pero sí que es llamativo el hecho de que un intérprete danés haya estado en tantas IP internacionales. Mikkelsen dio el gran salto al cine comercial en el reboot de Daniel Craig en Casino Royale, interpretando al genial villano Le Chiffre. Más tarde sería el arquitecto de la Estrella de la muerte en el spin-off, Rogue One. Y antes de interpretar al nazi titular en el regreso de Harrison Ford a su icónico arqueólogo, sustituyó a Johnny Depp en el papel del malvado hechicero Grindelwald, lo que le supuso más de un problemas de acoso en las redes sociales.

Sin embargo, la conexión con la creación de Lucasfilm le remite a su adolescencia junto a su hermano: “Recuerdo que mi hermano y yo (alquilamos) la película junto con otras películas y terminamos viendo Indiana Jones cinco veces y las otras no. Entonces, es cierto que esto dio forma a nuestra generación”. Más allá de su experiencia con la cinta original, el actor de La caza y Otra ronda además contó que tenía muchos amigos directores que se habían dedicado al cine específicamente tras ver esa película.

Harrison Ford ya confesó que esta sería la última vez que recuperase el látigo, por lo que la siguiente acometida sobre el personaje tendrá ya a otro joven protagonista.

Indiana Jones y el Dial del destino llegará a los cines el próximo 28 de junio. Aparte de Mikkelsen y Ford, la nueva y última aventura del aventurero arqueólogo también cuenta en su reparto con otras caras nuevas como Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook y Antonio Banderas.