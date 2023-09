Lleva tres semanas en el top de Netflix y no es para menos. Dura dos horas y va a ser tu película favorita

“la gran N roja” estrena contenido todos los meses, desde comedias hasta títulos de acción dignos de cualquier blockbuster de la gran pantalla. Ahora, poco a poco se va acercando la gran temporada de premios y como es habitual, este pionero servicio de streaming intentará llevarse algún Oscar con producciones como The Killer de David Fincher o Maestro de Bradley Cooper. Pero, mientras para amenizar la espera, siempre podemos disfrutar de las historias que están en el top de Netflix. Una de ellas es la alucinante Agente Stone.

La sinopsis oficial de Agente Stone es la siguiente: “Rachel Stone es una agente de inteligencia del MI6 que a su vez trabajaba de incógnito para una organización mundial ajena a gobiernos dedicada a mantener la paz. Tras una operación en los Alpes italianos, Stone tratará de evitar que una hacker robe su recurso más valioso…y peligroso.

La cinta lleva tiempo dentro del top de Netflix, pero su nivel de producción no debe confundirnos. Agente Stone tuvo un presupuesto de 68 millones de dólares, mientras que otros proyectos similares como El agente invisible o Alerta roja tuvieron 200 millones de dólares de presupuesto.

Un nuevo intento de franquicia apoyado en una superestrella

La cinta no es otra cosa que un nuevo intento de Netflix por generar una franquicia o saga apoyada en una superestrella internacional como es Gal Gadot. De momento, la plataforma californiana tan sólo ha conseguido con Tyler Rake y Chris Hemsworth. Acompañando a la actriz israelí, tenemos a Jamie Dornan, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer y Alia Bhatt.

La historia parte de una idea original de Greg Rucka, quien ha escrito la historia junto a Allison Schroeder, bajo la dirección de Tom Harper. El realizador británico se ha formado sobre todo en la pequeña pantalla, gracias a miniseries como This is England 86 o dirigiendo varios capítulos de la reconocida Peaky Blinders. Pero en realidad, el filme protagonizado por Gadot es el gran salto al género de acción para Harper, que hasta entonces había coqueteado con los géneros del terror en el caso de La mujer de negro: el ángel de la muerte o en el cine de aventuras con The Aeronauts.

Agente Stone llegó a la plataforma el pasado 11 de agosto y su crecimiento dentro del top de Netflix ha sido gradual. Su trama, llena de acción y concentrada en dos horas sigue siendo una de las mejores opciones para disfrutar el fin de semana.