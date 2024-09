‘Lando’: el actor Donald Glover asegura que su película de Star Wars sigue viva

Lucasfilm y Disney llevan varios años mareando a la audiencia con proyectos que jamás terminan de despegar del todo. En parte, porque desde la casa del ratón pretenden no perder el valor de marca Star Wars realizando largometrajes de calidad cuestionable. Una mirada hacia un futuro al filo de la cancelación de producciones constante, después de la malograda última trilogía de películas. A partir de aquel momento, se anunciaron varias historias, como una serie de propuestas dirigidos por Rian Johnson o el spin-off en forma de serie Lando, centrado en el compañero de aventuras de Han Solo. La primera opción está completamente paralizada, pero la segunda según Donald Glover todavía está vive.

Que sepamos de manera oficial, el calendario de cintas de la galaxia muy, muy lejana tiene en su agenda tres películas aseguradas. La primera de ellas The Mandalorian y Grogu, cerrando la historia de la popular serie en 2026 con el director Jon Favreu y los actores Pedro Pascal y Sigourney Weaver. Las dos siguientes deberían llegar a las salas en 2027 y 2028. Una será la continuación de la trama de Rey (Daisy Ridley) en un filme todavía sin título, mientas que la otra llevará por nombre Star Wars: Dawn of the Jedi y narrará el origen de la orden de carácter religioso bajo la atenta mirada del realizador James Mangold. Al mismo tiempo, desde la herencia de George Lucas trabajan para ir publicando poco a poco series. La última de ellas, la ya cancelada The Acolyte o Star Wars: Tripulación perdida, pendiente de estrenarse el próximo 3 de diciembre en Disney +. Precisamente en ese futuro de la pequeña pantalla, Kathleen Kennedy y su equipo decidieron que Lando dejaría de ser originalmente una serie para terminar siendo una película de la que no hemos recibido ninguna información, más allá de la salida del que iba a ser su showrunner, Justin Simien. Ahora la futura cinta están en manos del propio actor y de su hermano, Stephen Glover y ambos, tienen la esperanza de que la propuesta salga hacia adelante.

«A veces Star Wars es muy seria»

Donald Glover comenzó en el mundo de la música, pero pronto se hizo un icono de la televisión gracias a Community. Una sitcom en la que demostró un don natural para la comedia y a iniciar una prometedora carrera como actor, apareciendo con pequeños papeles en producciones de la talla de Marte (The Martian) o Spider-Man: Homecoming. Sin embargo, esa capacidad creativa alcanzó un gran esplendor cuando consiguió llevarse el Globo de Oro por la fantástica Atlanta. Ficción de FX Network con la que descubrimos a nombres clave del panorama actual como Zazie Beetz, Lakeith Stanfield O Brian Tyree Henry.

Este 2024, pudimos verle coprotagonizar la serie Mr. & Mrs. Smith para Apple TV +. Aunque por lo que parece, el artista multidisciplinar está concentrado en sacar adelante sea como sea, su película sobre Lando Calrissian, interpretado originalmente por Billy Dee Williams y al que Donald Glover da vida en su versión más joven.

En su última entrevista para el Wall Street Journal, la estrella explicó cuál era la visión específica con la que quería darle una nueva vida a la franquicia: «Sólo quiero que sea divertido, como fan de Star Wars, creo que es importante que haya más diversión. Es muy difícil divertirse en este momento. Es duro porque están sucediendo cosas muy serias, y esas son las únicas cosas que nos conectan, curiosamente, así que entiendo por qué las cosas series, pero creo que parte de la experiencia humana es que tenemos la responsabilidad de disfrutar. Y siento que nos falta algo en ese aspecto».

En su charla con el medio, el cantante de ‘This is America’ siguió explicando que Lando podía ser el antídoto a todos esos largometrajes demasiado serios dentro de la propiedad intelectual. «Me encanta Star Wars, pero a veces es súper seria. A veces es demasiado seria. Es como si todo lo que tiene que ver con los Skywalker fuera muy serio», apuntaba Glover. Después resaltó que Lando era «un sinvergüenza» y que la gente podría identificarse con eso. Simien no quedó nada contento con la comunicación de Disney sobre la cancelación de la serie transformada ya en película, asegurando que se enteró de la misma cuando esta fue publicada en los medios.

Donald Glover aportará el humor

Por supuesto, de Glover podemos esperar un gran nivel cómico que convierta a Lando en un filme sin pretensiones lo suficiente disfrutable y ligero como para ser de nuevo una historia de aventuras. Algo que no fue Han Solo: Una historia de Star Wars, la precuela que contaba lo orígenes del legendario contrabandista y piloto de El Halcón Milenario.

Lando está pensada para estrenarse en 2025, pero todo parece indicar que sufrirá los retrasos pertinentes de una preproducción tan desestructurada. Queda saber si desde la empresa que dirige Bob Iger querrán estrenarla en cines o si en cambio, será un producto directo al streaming de Disney +.