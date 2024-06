Kit Harington se convierte un hombre lobo en el tráiler de ‘The Beast Within’

No se prodiga mucho en el terreno fílmico, pero Kit Harington ya tiene un nuevo proyecto entre manos. El tráiler de The Beast Within nos presenta un thriller de terror en el que el ex actor de Juego de Tronos se transforma en un hombre lobo.

Eso sí, la protagonista de la película es Willow (Caoilinn Springall), una niña de 10 años que sigue a sus padres hasta un bosque antiguo, a través de caminatas oscuras y toda una serie de sucesos extraños que hacen cuestionar su vida aislada. No obstante, cuando ve a su padre (Harington) sufrir una horrible transformación, la joven queda también atrapada en el oscuro secreto ancestral que han tratado tan desesperadamente de ocultar.

Tráiler de ‘The Beast Within’

En este primer adelanto de The Beast Within, podemos ver al personaje de Kit Harington proclamándose alegremente como el rey del bosque, siendo su hija en este caso la princesa, aunque esa literalidad sobre su fuera ante el entorno queda en evidencia tras convertirse en un peligroso licántropo en una noche de luna llena, sin embargo el tráiler muestra también cómo la madre de Willow, interpretada por Ashleigh Cummings, va incrementado su preocupación por la seguridad de la pequeña a medida que la ira de su marido se vuelve cada vez más hostil. Desgraciadamente para ella, el final del material promocional revela que quizás la hija, se parece al padre en más de un sentido. El reparto se completa con James Cosmo, Miriam Arabella Maslin y Adam Basil.

La cinta supone el debut de Alexander J.Farrell en el terreno de la ficción, después de ponerse a las órdenes del mediometraje documental Lighthouse Lesvos y el documental Making a Killing. J.Farrell ha ejercido además como director de fotografía y como guionista en la nueva película de Tanner Buchanan (Cobra Kai), Cómo conquistar a Billy Walsh. El guion corre a cargo del propio cineasta y de Greer Ellison, responsable de colaborar habitualmente con J.Farrell y de haber escrito anteriormente otros dos largometrajes, Butterfly Kisses y A Woman at Night.

Kit Harington: sin suerte en el cine

El actor británico es conocido mundialmente por su papel de Jon Nieve en Juego de Tronos. Adquiriendo un rol ascendente hacia el protagonismo casi absoluto, Kit Harington se ganó la atención de la industria, convirtiéndose en una estrella y reclamo para los fans. Pero, tras dar vida al bastardo creado por George R.R. Martin durante ocho años, al nominado al Globo del Oro y al Emmy le ha terminado sucediendo lo mismo que a otros grandes protagonistas de sagas inolvidables: la canibalización de su personaje. Mark Hamill con Luke Skywalker, Daniel Radcliffe pro Harry Potter…a lo largo de la historia han existido productos tan gigantescos en ella industria del entretenimiento que el público jamás termino de verlos más allá del papel que los consagró en el mainstream.

Por otro lado, es cierto que al final la mayoría de ellos han logrado por méritos propios que su labor dentro de otros universos se valore. Algo que por el momento, se le está atragantando a Harington. Desde que comenzase su andadura en Poniente, el londinense ha protagonizado sonoros fracasos de la talla de Silent Hill 2: Revelación 3D, El séptimo hijo, Pompeya o Baby Ruby. Ni siquiera adentrándose en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) cambió su suerte. En Eternals, el actor dio vida a Dane Whitman, antes de que este se convirtiese en el superhéroe Caballero Negro. Un papel con futuro y que por su escena postcréditos, parecía que tendría una vital importancia en el reboot de Blade. En cambio, la cinta protagonizada por los Eternos fue el primer gran fracaso del ecosistema de películas creado por Kevin Feige, prediciendo la saturación del cine de superhéroes que vivimos hoy en día.

A su favor, no todo ha sido estrictamente negativo. Harington pudo protagonizar Mi vida con John F. Donovan del valorado cineasta Xavier Dolan, formar parte del casting de voces de la saga Cómo entrenar a tu dragón y formar parte de la genial miniserie Criminal: Reino Unido. Más allá del terror sobrenatural de The Beast Within, este año estrenará del mismo modo Eternal Return, un romance de viajes en el tiempo en el que compartirá pantalla con Jeremy Irons y Naomi Scott.

Al igual que sucede con la mitología vampírica, la nueva adaptación de la leyenda del hombre lobo de Kit Harington ha tenido un reciente despertar en el audiovisual, incluso de la mano de Marvel con el mediometraje La maldición del Hombre Lobo. En 2025, Blumhouse Productions nos traerá Wolfman, una revisión de la historia clásica producida por Universal Pictures. Pero en el terreno de lo fantástico, cobra especial relevancia la llegada del remake de Nosferatu a finales de año.

The Beast Within llegará a los cines estadounidenses el próximo 26 de julio. Por el momento, no tiene fecha de su proyección en salas españolas.