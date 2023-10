Michael Giacchino quiere una secuela de su mediometraje de Marvel ‘La maldición del Hombre Lobo’

Hace poco supimos que La maldición del Hombre Lobo, el mediometraje de terror de Marvel, volvería a ser estrenado en Disney + en una versión a color. Esta extraña pieza que es sin duda, representaba todo un homenaje a esa estética de los monstruos de la Universal de los años 20, ahora podría tener una continuación, según las propias palabras de su director Michael Giacchino, quien parece un tanto obsesionado en continuar esta historia protagonizada por Gael Garcia Bernal.

En una entrevista reciente, el reconocido compositor fue preguntado por su cambio de roles en la industria. Recordemos que en el negocio, Giacchino es reconocido sobre todo, por su trabajo musical en la última trilogía del Spider-Man de Tom Holland o en sus composiciones para franquicias tan relevantes como Star Wars, Jurassic Park, Misión Imposible o Star Trek. Sin embargo, este saltó a la silla de director fue positivamente bien recibido y elogiado unánimemente por la crítica. Por lo que intentar averiguar si quiere seguir indagando en ese mundo de criaturas terroríficas que tan bien le ha salido, era obvio que alguna de esas preguntas seguirían en esa dirección.

“Siempre hay conversaciones. Pero ya sabes, hasta que alguien no decida gastar un centavo, nada puede ocurrir. Así que esperaremos. Mi deseo es ese, que haya mucho más de esos personajes. Me encantaría hacerlo, y tengo algunas ideas sobre lo que me gustaría hacer. Todo es una locura. Así que espero que suceda algún día”, le explicaba a Collider.

‘La maldición del Hombre Lobo’: Sinopsis, tráiler y reparto

La sinopsis oficial de La maldición del Hombre Lobo es la siguiente: “Jack Russell es un descendiente de la rama de humanos alterados místicamente conocidos como Licántropos. Durante la noche de la luna llena y las dos noches que lo rodean, se ve obligado a mutar en un hombre lobo, una forma grande y poderosa que es un híbrido de humano y lobo, y pierde su intelecto humano. A través de una serie de eventos, también es capaz de mutar voluntariamente fuera de la luna llena, momento en el que permanece en control”.

Esta trama que se desarrolla durante poco más de 50 minutos, tiene como protagonista a Garcia Bernal y su reparto se completa con Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Jaycob Maya, Eugenie Bondurant y Leonardo Nam, entre otros.

Desde hoy, la versión de La maldición del Hombre Lobo a color ya está disponible en Disney +.