Martin Scorsese todavía no ha estrenado The killers of the flower moon, pero su asociación con Apple parece que se mantendrá, al menos con el anuncio de su siguiente cinta, un biopic sobre el líder de la banda Grateful dead, Jerry Garcia. Sin embargo, este no será interpretado por su actor fetiche Leonardo DiCaprio, sino por Jonah Hill, con quien Scorsese trabajó hace 8 años en El lobo de Wall Street. El cineasta siempre se ha mostrado cercano al mundo de la música, realizando documentales dedicados a artistas como Los Rolling Stones, George Harrison y Bob Dylan o dirigiendo míticos videoclips como el de la canción Bad de Michael Jackson.

Scorsese ya manifestó su interés en la banda liderada por Garcia en el documental Long Strange trip, en el que trabajó como productor ejecutivo, aunque ahora llevará la historia de la banda al largometraje de ficción. Todavía se sabe poco de la premisa desde la que partirá la película, aunque lo que sí sabemos es que serán Scott Alexander y Larry Karaszewski, responsables de American crime Story los que escribirán el guion.

Grateful dead tiene una gran recorrido en la música y un origen interesante en la década de los 60, bajo el nombre de The Warlocks, dentro de contexto psicodélico que había por aquella época en Área de la Bahía en San Francisco. Si no piensa en cubrir su nacimiento musical, el director neoyorquino podría acudir a otros momentos destacables de la vida del grupo como el final de vida del propio Jerry Garcia.

Una biopic amparado por la propia banda

Los miembros restantes de la película trabajarán con Scorsese en la película, ofreciéndole todos los derechos de la discografía bajo el amparo de Apple. Una alianza que parece estar ofreciendo sus frutos desde que firmase con la compañía en 2020. El director parece contento con la forma de trabajar de la compañía de la manzana y su acuerdo global tiene pinta de que se prolongará varios años.

Por su parte, este podría ser un papel muy importante para Jonah Hill. Los biopics gustan mucho en la Academia, sobre todo en la categoría de Mejor interpretación, donde el actor podría llegar a obtener su tercera nominación después de Moneyball y de El lobo de Wall Street. Antes estrenará No mires arriba el 10 de diciembre en Netflix, junto a un reparto espectacular, encabezado por su amigo DiCaprio y Jennifer Lawrence.