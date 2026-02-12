Jason Momoa sigue con su idilio «gamer»: protagonizará la adaptación de este exitoso videojuego

Hollywood sabe de sobra lo que debe hacer para triunfar con las adaptaciones del mundo de las consolas: generar cocteleras fan service que no renuncien a la esencia primigenia de dichos videojuegos. Por ello y a pesar de no lograr grandes críticas profesionales, apuestas como la reciente trilogía de Sonic o Five Nights at Freeddy’s consiguen medrar en la taquilla aunque esta viva unos preocupantes en torno a la credibilidad comercial de la cartelera. Ahora, sabemos que el siguiente en protagonizar otra superproducción del subgénero virtual será Jason Momoa a través de la primera versión cinematográfica de Helldivers.

La estrella hawaiana no es, ni mucho menos, ajena a la sinergia actual que viven el mercado de los videojuegos y el séptimo arte. Sin ir más lejos, el actor fue uno de los integrantes de Una película de Minecraft, la cual generó más de 900 millones de dólares en el box office y en el futuro dará vida a Blanka en la nueva cinta de Street Fighter. No obstante, Helldivers supone un salto protagónico esencial para un Momoa que lleva más de una década paseándose por las franquicias más reconocibles de la industria. Pero ¿de qué trata realmente este shooter de acción cooperativo cargado de humor satírico?

Jason Momoa protagonizará ‘Helldivers’

Helldivers nos presenta un mundo futurista en el que la humanidad está liderada por un régimen autoritario disfrazado de democracia. En él, los ciudadanos son reclutados para luchar por una supuesta libertad y expansión del territorio, combatiendo de esta forma contra oleadas de bichos alienígenas y robots armados con todo tipo de tecnología

El primer juego sentó las bases de un universo que a los cinéfilos, les recordará profundamente a la Starship Troopers (1997) de Paul Verhoeven mientras que el segundo, supuso un salto de perspectiva a la tercera persona. Helldivers 2 fue uno de los mejores videojuegos del 2024 con un impacto comercial que superó las 20 millones copias vendidas.

Para Helldivers, Sony Pictures todavía no ha confirmado a nadie más del casting. Sí sabemos en cambio, que la adaptación corre a cargo del guionista Gary Dauberman (Until Dawn, El misterio de Salem’s Lot) con una dirección asumida por el mediático realizador, Justin Lin. El taiwanés es conocido sobre todo por su implicación en la saga Fast & Furious y ahora asumirá el liderazgo narrativo de un proyecto que tiene en los despachos a Hutch Parker y Asad Qizilbash.

Según informa THR, Sony Pictures ha fijado el estreno de Helldivers el 10 de noviembre de 2027.

Momoa: viviendo entre franquicias

Mucho antes de protagonizar Helldivers, Momoa volverá al universo de DC tras finalizar su etapa con Aquaman. En esta ocasión, el actor será el mercenario Lobo en Supergirl. Sin embargo, no será su único retorno a una IP reconocible. Pues este año recuperará su papel de Duncan Idaho en El mesías de Dune.

Tiempo después, está otra vez en Una película de Minecraft 2 y en la despedida definitiva de la saga Fast & Furious, titulada Fast Forever.