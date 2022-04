La fiebre fílmica por adaptar videojuegos de éxito ha llegado a un punto, en el que cada mes, tenemos noticias hablando sobre nuevas películas basadas en los universos de un mercado que mueve alrededor de 200.000 millones de dólares en todo el mundo. De esta forma personajes carismáticos como Mario Bros tendrán su propio largometraje dentro de poco e historias más recientes como The Last of us estrenará una serie para HBO Max. Ahora, en medio de esta vorágine hemos podido saber que el actor Jason Momoa estaría en conversaciones para unirse a la película sobre el videojuego Minecraft.

Según el medio The Wrap, el actor de Aquaman y Dune estaría muy pendiente del proyecto todavía en desarrollo del peculiar juego lanzado en 2011. Jared Hess (Napoleon Dynamite, Super Nacho) dirigirá la película, producida en parte por Mojang Studios, los desarrolladores del videojuego.

Un juego de aventura y construcción

El éxito del proyecto de Mojang ha supuesto que una película sobre el videojuego Minecraft suponga un auténtico reclamo para millones de fans en todo el mundo. Se trata de un sandbox (categoría de “mundo abierto”) en el que los jugadores pueden explorar y crear un terreno virtualmente infinito, bajo una estética de bloques cuadrados pixelados. Los participantes, pasan horas recorriendo el terreno, extrayendo recursos, fabricando herramientas y construyendo estructuras elaboradas mientras intentan sobrevivir a todos aquellos monstruos que atacan por el mapa durante la noche. Por tanto, también es una historia de supervivencia, pues como protagonista es indispensable construir una casa y armas.

Con el paso del tiempo y sobreviviendo a otras modas, Minecraft a día de hoy sigue siendo una auténtica sensación. 238 millones de copias en todo el mundo y alrededor de 140 millones de usuarios mensuales. Tal era su desmesurado crecimiento que en 2014 fue comprada por Microsoft por la friolera cantidad de 2.500 millones de dólares. Su traslado a la gran pantalla no parece una tarea sencilla, la estética y el contenido del mismo no dejan muchas vías posibles a todo lo que no sea una cinta de animación, en la que supuestamente Momoa entraría como actor de doblaje. Por otro lado, podría darse la aparición de un mundo virtual y otro físico, mezclando CGI y Live action, combinación que funcionó realmente bien en títulos como Sonic o Detective Pikachu.

A Jason Momoa lo veremos cómo el próximo villano de Fast and Furious 10, pero antes estrenará en marzo de 2023, Aquaman y el reino perdido.