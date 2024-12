‘Invisible’: una serie que utiliza la fantasía para hablar del acoso escolar

Crítica de Invisible, nueva serie de Disney + que utiliza la fantasía para hablar de un tema tan grave como es el acoso escolar. La ficción está inspirada en el best seller homónimo de Eloy Moreno y dirigida por el cineasta Paco Caballero (Amor de madre, Reyes contra Santa, Perdiendo el este). La parte positiva es que la historia es emocionante y original, creando un mundo que puede recordar a éxitos recientes como Stranger Things. Hay un buen empaque visual y los efectos especiales mayoritariamente funcionan, así como la dosificación de sorpresas y giros. Además, se trata de un producto que sabe muy bien el público al que va dirigido, por lo que da a los fans de la novela y a los adolescente en general lo que quieren. En contraposición hay varios factores que provocan que Invisible no sea lo buena serie que podría haber sido. Para empezar, la dirección de actores es irregular. Mientras que los adultos son solventes, es en los intérpretes jóvenes es donde se nota la carencia de una mano maestra que les guíe. El guion es correcto pero hay diálogos que resultan impostados y poco realistas. Además, y este es el principal problema de Invisible, el ritmo decae en muchos momentos, sobre todo por un montaje que no llega a ser fluido.

Trama y datos de producción

Invisible es una serie de 6 episodios que cuenta la historia de Capi, un chico de 12 años con una vida normal, que sufre un terrible accidente que le ocasiona un severo estrés postraumático. Nadie parece tener más información: ni el colegio, ni sus amigos, ni su familia pueden explicar qué ha pasado. Sin embargo, el psicólogo que le trata sí está dispuesto a bucear en su historia y descubrir las razones que le han llevado a esa situación. Poco a poco, Capi comienza a confiar en él y le cuenta que tiene el poder de la invisibilidad, y que las terribles pesadillas que le acechan cada noche tienen que ver con los monstruos y el dragón que le persiguen. Pero en su historia no todos son amenazas. Hay alguien que sí quiere ayudarle: una misteriosa profesora, recién llegada al instituto, que tratará por todos los medios hacer visible lo invisible.

La serie original está protagonizada por el joven actor Eric Seijo, dando vida al chico invisible, junto a la nominada al Goya Aura Garrido (Un asunto privado, El Inocente, El día de mañana, El Ministerio del Tiempo), que se convertirá en la profesora. Completan el reparto Miki Esparbé, Diego Montejo, Liv Dobner, e Izan Fernández, entre otros.

La adaptación del guion de Invisible corre a cargo de los guionistas Virginia Yagüe, Jota Linares, Celia de Molina y Gonzalo Bendala, y cuenta con la producción ejecutiva de Marta Velasco (Áralan Films) y Juan Gordon (Morena Films).

Fantasía contra el ‘bullying’

Invisible, la novela, es todo un fenómeno editorial recomendado tanto a adolescentes como a padres y maestros. Eloy Moreno jugó muy bien sus cartas mezclando la fantasía con el drama de un niño víctima de acoso escolar. A medio camino entre el thriller, la fantasía heroica y el drama, la obra consiguió una legión de fans por todo el mundo, por lo que su adaptación en serie era inevitable.

La serie no va a decepcionar a los lectores aunque en el proceso de adaptación ha tenido que alargar demasiado la trama (al fin y al cabo son seis capítulos que nacen de una novela de 320 páginas). Se nota pues, un ritmo desequilibrado que, en ocasiones, arrastra al espectador hacia el aburrimiento. Aún con ello, el guion se ocupa bastante bien de encajar las piezas, dosificar las sorpresas y, sobre todo, en crear personajes reconocibles. Hay aquí una gran amalgama de tópicos (anglosajones sobre todo) de las historias de instituto y de paso a la edad adulta. Está el protagonista (víctima y héroe); una amiga buena, comprensiva y bella; un amigo graciosete y cobarde y un villano que, por supuesto, es rico y mimado. En este aspecto, lo mejor de Invisible, la serie es el personaje de Aura Garrido, tan misterioso como fascinante.

Invisible es una serie didáctica que podría haber sido mejor si no fuera por estar lastrada por un montaje que no fluye, algo a lo que no ayuda la repetición constante de algunas situaciones o escenas. Pero el mayor handicap de esta producción reside en los actores protagonistas. No es que ellos, los jóvenes, sean malos intérpretes, es que se nota mucho que no están bien dirigidos. En ocasiones parecen robots guiados por una IA. No les han dado el espacio suficiente para jugar con el texto. Todo en ellos resulta rígido y acartonado. Una pena, ellos son el corazón de Invisible y no se les ha sacado el partido que merecían.