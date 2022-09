La increíble serie de Netflix que se ha colado en el Top 10 de las más vistas y no es para menos

El fallecimiento de la reina Isabel II ha vuelto a poner de moda la serie The Crown. La ficción británica se ha convertido en una de las series más vistas de la semana pasada en la plataforma de streaming Netflix. The Crown ha llegado a ocupar el séptimo lugar en el Top10 de Netflix y actualmente, unos días después del funeral por la muerte de la regente se encuentra en el noveno.

Desde que el pasado jueves 8 de septiembre los medios de comunicación informasen del delicado estado salud de la reina y tras anunciarse la noticia de su muerte, las visualizaciones de la conocida serie se dispararon en todo el mundo. Lo curioso es que es la primera vez que la temporada 1 de la serie británico alcanzo ese buen lugar en el Top10 de Netflix, ya que cuando se estrenó la plataforma no hacía este ranking.

La reina Isabel II en The Crown

La monarca inglesa ha sido la estrella principal de la serie porque desde la primera temporada se centra en los problemas y dificultades que tuvo durante su largo reinado. Por ahora, y ya hemos podido ver hasta la temporada 4, tres tres actrices han interpretado el papel de la reina Isabel: Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton. Cada una de las actrices ha dado vida a la reina durante dos temporadas y su interpretación ha sido elogiada por los espectadores y la crítica.

Al conocerse el fallecimiento de la reina Isabel II, el creador de la serie, Peter Morgan, en señal de respeto, detuvo temporalmente el rodaje de la temporada 6. Peter Morgan, que también escribió el guion de la película The Queen en 2006, explicó ese jueves en un mensaje de correo electrónico que la producción de la temporada 6 de The Crown dejaba de filmarse por respeto durante un período de tiempo que no ha especificado. “The Crown es una carta de amor para ella y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Espero que también dejemos de filmar por respeto”, añadió Peter Morgan.

El estreno de temporada 5 de The Crown

La trama de The Crown abarca desde el comienzo del matrimonio con Felipe De Edimburgo y su coronación en 1952, hasta una etapa más actual que se podrá ver en las temporadas 5 y 6 de la serie.

Por ahora solo se pueden ver en Netflix 4 temporadas, aunque la plataforma de streaming ya ha anunciado que la Temporada 5 se estrenará el 9 de noviembre cuya protagonista será la actriz Imelda Stauton que ya interpreta a una reina más madura. En esta temporada también estarán los actores Jonathan Pryce, Lesley Manville, Jonny Lee Miller, Dominic West, y Elizabeth Debicki.