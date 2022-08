Idris Elba quiere que Bloodsport se enfrente a Superman

El escuadrón suicida es una de las mejores películas que han salido recientemente del trabajo de Warner Bros y DC. Una comedia negra de acción que aparte, conseguía tener un lado sensible con algunos de sus personajes. No obstante y con el permiso de Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), el villano que se robó el show fue el Bloodsport de Idris Elba. Ahora, un año después de su debut, quiere volver al papel para enfrentarse ni más ni menos que contra Superman.

En plena promoción de La bestia, la película que estrena este fin de semana en España, Elba habló con Variety sobre su participación en DC y sobre cómo le gustaría continuar con el personaje que encarnó el año pasado en los cines: “Definitivamente me gustaría contar la historia de Superman. No hay duda. Iría aún más lejos diciendo ‘Bloodsport versus Superman tiene que suceder’”. Un enfrentamiento que no es impensable si prestamos atención al por qué el mercenario se encontraba encerrado en la penitenciaria de Belle Reve, antes de liderar al escuadrón de inadaptados de Detective Cómics. Bloodsport fue enviado a la penitenciaria de Belle Reve después de enviar al hombre de acero a la UCI, con una bala de Kryptonita en la columna.

Enfrentarse a Superman es algo que muchos actores que interpretan a villanos de DC quieren hacer. Pero de momento, desde el nuevo proyecto del DCEU están actualmente enfocados en terminar de desarrollar títulos como The Flash o Aquaman: El Reino perdido. Lo que no quita para que muchos fanáticos hayan recogido algunos retos con entusiasmo, como el de Dwayne Johnson, quien interpretará al todopoderoso Black Adam. El fandom quiere que Henry Cavill vuelva a su icónico papel y que esta vez deje de lado el confort de La Liga de la justicia. De esta forma, Bloodsport podría ser un enfrentamiento con humor e incluso más creativo que el combate contra el Batman de Ben Affleck. Ahora Warner planear ejecutar un plan a 10 años vista, imitando el modelo de Kevin Feige y sus fases. Una situación que por fin podría reunir a todo su universo, con la salvedad e independencia de algunas otras franquicias como Joker y The Batman.

Habrá que estar muy atentos al desarrollo creativo del futuro de DC, aunque podríamos tardar bastante en volver a ver a Bloodsport, ya que el director James Gunn estará algo ocupado en 2023 despidiéndose de la saga de Guardianes de la galaxia.