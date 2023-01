‘Hunter’s Run’: La novela de George R.R. Martin se adaptará a la gran pantalla

Como bien sabrán los acólitos de George R.R. Martin, el imaginario del escritor va bastante más allá de Juego de tronos, su creación más popular. Tanto es así, que la novela Hunter’s Run, escrita con Gardner Dozois y Daniel Abraham tendrá una adaptación a la gran pantalla.

El libro se publicó hace más de una década en Norteamérica y Reino Unido y ahora, Exile Content Studio se ha hecho con los derechos del material, según una exclusiva de Variety. El propio escritor de Nueva Jesey se ha mostrado entusiasmado con que la historia pase de las páginas directamente al séptimo arte: “Estoy encantado de que, después de casi 16 años, Hunter’s Run se convierta en una película. Estoy muy emocionado ante el hecho de que el rico universo de ciencia ficción que ayudé a crear con mis queridos amigos Daniel y Gardner existía más allá de las páginas de nuestro libro”.

No es la primera ni la última novela que Hollywood adaptará de la mente del escritor. En 1987, Robert Collector dirigió Nightflyers, la nave viviente, una película de terror y ciencia ficción que adaptaba una de sus primeras novelas. Actualmente, Martin trabaja en el desarrollo de la segunda temporada de La casa del dragón, mientras los fans de Poniente todavía están esperando que escriba (de una vez por todas) la última novela de Juego de tronos.

¿De qué trata ‘Hunter’s Run’?

Hunter’s Run es una novela de ciencia ficción que sigue a un personaje latino llamado Ramón Espejo. Este es un pobre jornalero que sobrevive como puede en un planeta distante al que emigró para vivir de las duras condiciones que tenía en la Tierra. Su labor en este nuevo mundo no es mucho mejor que las que tenía en el planeta azul, pero todo toma un cariz peor cuando es acusado del asesinato de un diplomático galáctico. Espejo buscará de este modo refugio en una raza alienígena que intenta permanecer oculta de los ojos de la humanidad. La supervivencia del protagonista depende de que no lo encuentren las autoridades, no lo maten estos sofisticados seres y por supuesto, sus propios demonios internos.

La información del medio norteamericano también informa que el elegido para dirigir la adaptación es Mark Raso, conocido por haber dirigido Disomnia para Netflix, Kodachrome y Copenhague. Todavía se desconoce cuándo se iniciará la producción de Hunter’s Run, pero se espera que a lo largo de los próximos meses se concrete parte del reparto principal.