Hacía tiempo que no veía una serie así: acaba de llegar a Netflix y ya es lo más visto

La plataforma de streaming Netflix incorporó el pasado 14 de agosto En el barro que es una serie derivada de El Marginal (2016-2022) de Sebastián Ortega, otra ficción en la que un expolicía se infiltraba en una cárcel. La nueva serie de Underground Producciones y Telemundo Studios para Netflix está ambientada en una cárcel para mujeres. Cuenta la historia de Gladys, una mujer que tras intentar realizar un secuestro acaba encerrada en la cárcel de máxima seguridad para mujeres La Quebrada, donde tendrá que aprender a sobrevivir y protegerse de los diversos bandos, la violencia y el abuso de poder. Gladys se juntará con otras cinco compañeras que son también blancas y son llamadas «las embarradas» porque no pertenecen a ninguno de los grupos que predominan en la cárcel. En el barro es una serie compleja en la que se da a conocer el hostil mundo de las cárceles de mujeres argentinas.

La primera temporada de la serie En el barro de Sebastián Ortega cuenta con 8 episodios de aproximadamente una hora de duración y es una buena opción para los que han disfrutado con series como la española Vis a vis u Orange Is the New Black. La serie está funcionando bastante bien desde su estreno y Netflix ya ha confirmado que habrá una segunda temporada de esta ficción carcelaria y que se estrenará probablemente en 2026. La serie En el barro está protagonizada por los actores Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas, entre otros.

Aunque se trata de una serie derivada de El Marginal, que también se puede ver en Netflix, no hace falta haber seguido esta ficción argentina para poder disfrutar de En el barro. Gladys es la mujer de Mario Borges, el protagonista de El Marginal, pero la trama se puede seguir perfectamente sin conocer lo que pasó en la otra serie.

¿De qué trata la serie En el barro?

Esta original y dura serie cuenta la historia de Gladys, la cual es la esposa de Mario Borges, y un día tras intentar realizar un secuestro es detenida y enviada a una cárcel de máxima seguridad para mujeres llamada La Quebrada. Las cinco mujeres se encontrarán con un ambiente violento y hostil y se convertirán en el objetivo de los otros grupos que se pueden encontrar en la cárcel.

Estas cinco mujeres se han conocido en la furgoneta que les lleva a la cárcel y deciden formar un grupo para unirse ante las adversidades. «Las embarradas» están encabezadas por Marina Delorsi y deberán enfrentarse juntas a sus problemas con las otras compañeras en esta cárcel de máxima seguridad. ¿Lograrán estas cinco mujeres sobrevivir dentro de la cárcel? ¿Son culpables estas mujeres de los delitos que se les acusan?

El reparto de esta serie dramática

La actriz Valentina Zenere interpreta el papel de Marina Delorsi, a la que conocemos por haber participado en series como Élite, Soy Luna o Casi Ángeles. Una joven actriz que en el pasado fue modelo y que tendrá que intentar ganar su juicio para no permanecer más tiempo en la cárcel. La actriz Ana Garibaldi interpreta el papel de Gladys, que ya aparecía en El Marginal como la exmujer de Mario Borges.

En el reparto de esta serie también están las actrices Ana Rujas, a la que hemos visto en series como La Mesías, Paquita Salas o Cardo y que da vida a la indomable y salvaje Amparo Vilches, la cantante María Becerra que debuta como actriz con el papel de Cleo, una joven madre que hará lo que sea por salvar a su hijo y Lorena Vega que da vida a La Zurda que es una de las mujeres más fuertes dentro de la prisión. Además, en el reparto está la actriz colombiana Carolina Ramírez que da vida a Rubial que da vida a una de las presas embarazadas que tendrá problemas con la directora de la prisión.

También en el reparto de En el barro están los actores Rita Cortese como Cecilia Moranzón, Marcelo Subiotto como el doctor Soriano, Martín Rodríguez como Alan Rosetti, Erika de Sautu Riestra como Olga Giuliani, Silvina Sabater como Victoria, Camila Peralta como Soledad «Solita» Rodríguez, Carla Pandolfi como Selva, Payuca como Coca Vidiri y Tatiana Glikman como «La China», entre otros muchos.

Además de la serie Vis a Vis, en la plataforma de streaming Netflix se pueden ver otras ficciones carcelarias como Orange Is the New Black, El recluso, Prision Break, El marginal, Sin cerrojos o Reas, entre otras.

La serie En el barro es una buena opción para los que están buscando una serie de acción ambientada en una cárcel. En este caso sus protagonistas tendrán que sobrevivir en un ambiente totalmente hostil ya que no pertenecen a ninguno de los grupos que manejan el cotarro en esta cárcel de máxima seguridad. Solo tenéis que echar un vistazo al siguiente tráiler de En el barro, para ver cómo se las gastan las presas de La Quebrada.