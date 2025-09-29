Habla el padre de un niño que iba al campamento de Álava: «Los monitores iban desnudos»

Hoy lunes 29 de septiembre ha hablado para el programa En boca de todos, Juan, padre de uno de los menores que asistieron al polémico campamento de verano de Bernedo, en Álava. El entrevistado ha dicho que: «Mi hijo vino bastante sucio y un olor así fuerte, le dijimos que a ver si no se había cambiado de ropa y ahí fue cuando empezó a contarnos lo del tema de las duchas que les hacían ducharse con las niñas». Además, ha asegurado para el espacio de Cuatro que el niño le había confesado que: «durante una excursión al río que hicieron los monitores iban desnudos completamente».

Continúa la polémica en torno a la experiencia traumática vivida por varios menores de entre 13 y 15 años en un campamento de verano de Bernedo, en Álava. En boca de todos ha conectado en directo con Juan, uno de los padres que envió a su hijo al campamento, y que explica en el programa todo lo que sabe al respecto.

Juan explica que decidieron llevar a su hijo al campamento porque les dijeron que era »muy chulo» y que fomentaba el euskera. Además, indica que las denuncias que han salido a la luz son de niños más mayores: »Mi hijo es de 9 años, es otro bloque de niños. Yo creo que eso que ha salido es en el bloque de niños de entre 13 y 15′.’

Este padre comenzó a sospechar porque vio cosas que no le parecieron normales: »Vino bastante sucio y un olor así fuerte, le dijimos que a ver si no se había cambiado de ropa y ahí fue cuando empezó a contarnos lo del tema de las duchas que les hacían ducharse con las niñas», explicaba el padre del menor.

Así mismo, señala que en esta situación su hijo lo ha pasado muy mal: »Mi hijo es bastante pudoroso y aunque en casa no hay ningún problema, fuera de casa, no es una práctica habitual nuestra», y continúa: »Él me comentaba que en los espejos estaban pintados, que no se podían mirar».

En referencia a la actitud de los monitores, este padre recuerda que lo que más le impactó es lo que su hijo le contó de una excursión en un río: «Me dijo que durante una excursión al río que hicieron ellos iban desnudos completamente».

Sobre los siguientes pasos a seguir, este padre indica que va a poner una denuncia: «Voy a intentar poner una denuncia, solo me comentan que es mejor que no va a tener fuerza un niño de 9 años poner una denuncia y que lo mejor es que ponga unas quejas, pero depende de la Diputación Foral de Navarra y se lava las manos».

La investigación

La Ertzaintza está investigando lo ocurrido en un campamento de verano en la localidad alavesa de Bernedo en el que, según las denuncias recibidas, los monitores iban sin ropa y se duchaban desnudos con los chicos y chicas de entre 13 y 15 años.

De ello ha informado el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha explicado que la Policía vasca ha tenido conocimiento de «algunos sucesos que acontecieron en un edificio de Bernedo» con menores de edad y lo está investigando con las autoridades judiciales, pero ha señalado que ese inmueble «no es un centro educativo ni una colonia», y que esa actividad «no figura en ningún registro público».

Ni el Ayuntamiento de Bernedo ni otras instituciones han confirmado lo ocurrido el pasado verano en esta pequeña localidad alavesa de poco más de 500 habitantes donde en agosto la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea organizó un campamento.