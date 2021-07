La trilogía del señor de los Anillos es historia reciente del cine. Su tercera entrega, fue premiada (en parte por el conjunto de las tres películas) con 11 premios Oscar, entrando en el podio de las películas que más estatuillas de La Academia se han llevado. La gratificante bienvenida de los críticos no llegó sola, pues el público acudió en masa a ver todas y cada una de las partes del camino de Frodo al Monte del Destino. Tal es el reclamo que los fans procesan a la epopeya de la tierra media que la gente, recientemente ha vuelto a ver la trilogía en cines, debido al restreno que conmemoraba su 20º aniversario. A día de hoy, resultaría ventajista decir que era un triunfo esperado o que el material de Tolkien, en manos de un director experto como Jackson era una asociación infalible. Sin embargo, en aquel entonces la productora New Line Pictures no podía arriesgar gran parte de su financiación con un proyecto que no tenía demasiadas garantías de funcionar. Esto llevó a que en pleno rodaje, Peter Jackson estalló por culpa del presupuesto de El señor de los anillos.

Peter Jackson habló en una entrevista para Deadline sobre cómo el presupuesto del Señor de los Anillos fue un auténtico problema de cabeza. En parte, fue algo en lo que tiene la mayor parte de la culpa, ya que el director presento a New Line Cinema que cada película se iba a gastar 60 millones de dólares. En la productora, presas del pánico de cómo se gastaba el dinero Jackson se presentaron en Nueva Zelanda. Allí, se dieron cuenta de que no se podía hacer ninguna de las películas por 60 millones y que el presupuesto de La comunidad del Anillo se elevaría a los 120 millones de dólares. Al director internacional de New Line Cinema, Rolf Mittweg le pareció bien, pero los problemas continuaron en el rodaje de Las dos torres (recordemos que las tres películas se rodaron juntas).

El cabreo monumental de Jackson debido al presupuesto de El señor de los anillos llegó cuando se encontraba rodando la escena de la batalla del abismo de Helm, en Las dos torres. Barrie Osborn fue el mensajero de la productora para comunicarle en plena acción de rodaje que existían nuevos problemas con el presupuesto y poner en contacto al ejecutivo Michael Lynne vía telefónica con Peter Jackson, a lo que el director contesto terriblemente cabreado: “dile a Michael Lynne que estoy filmando esta maldita película y que estoy haciendo el mejor trabajo que puedo, y que no voy a interrumpir mi día con una llamada telefónica como esa”.

Finalmente todo se solucionó en la proyección de Cannes, donde como cuenta el propio director: “Lo que hizo la proyección fue motivarlos y unirlos a todos en el sentido de que se dieron cuenta de que esto podría ser enorme si se esforzaban más”. La trilogía de El señor de los anillos recaudó finalmente más de 3.200 millones con un presupuesto total de 280 millones de dólares.