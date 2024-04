‘Girls State’: Apple pone el gobierno estadounidense en manos de unas adolescentes

Al igual que las plataformas de streaming plantean variaciones en los géneros narrativos de la ficción, el terreno del documental es igualmente creativo para estas compañías. Un buen ejemplo es Jury Duty, una serie documental de Amazon Prime que funcionaba como un reality show en el que el protagonista, es el único que no sabe que está en un juicio de mentira. Ahora, sin caer en esta manipulación de mockumentary, le atochado el turno a Apple y un filme que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas. Hablamos de Girls State, una cinta que funciona como un experimento sociológico, partiendo de la idea de 2020 titulada Boys State, también emitida por la compañía de la manzana. Una concepto que ahonda en la creación de un gobierno estadounidense a partir de un grupo de jóvenes chicas adolescentes.

Estrenada el pasado 5 de abril, Girls State plantea un reto político para una generación que según se ha contado habitualmente, no está demasiado interesada en el campo. Una perspectiva exclusivamente femenina que forma parte de la otra cara de la moneda de Boys State, siendo ambas estrenadas con entusiasmo en el Festival de Cine de Sundance. Pero ¿cómo han confeccionado realmente esta radiografía de la juventud norteamericana? ¿Qué problemas han encontrado?

‘Girls State’: a sus creadores les encanta retratar el mundo político

Nominados a la Mejor dirección de documental por el Sindicato de Directores (DGA), Amanda McBaine y Jesse Moss son dos documentalistas que llevan desde el 2020 retratando la política norteamericana y del mismo modo, cuestiones polémicas como la fe. Concretamente, Moss es el que tiene una carrera más amplia, situando su ópera prima en el terreno en 2003, con Speedo. Con los años, ha ido confeccionando piezas para diferentes cadenas. Desde Discovery Channel, con Killing the Colorado, hasta series documentales de Netflix como Dirty Money y The Family. Además de estar firmado por Apple, Girls State está producido por Concordia Studio, el sello ganador de un premio Oscar por el documental Summer of Soul. Más allá de los éxitos en los festivales, el pasado 2023 nos trajo el homenaje mágico a la carrera del actor de Regreso al futuro, gracias a La vida de Michael J. Fox. El terreno de la ficción tampoco es ajeno para la compañía, pues El canto del cisne, el filme de ciencia ficción protagonizado por Mahershala Ali es uno de sus últimos trabajos y estrenos.

Girl State sigue a un grupo de 500 adolescentes del condado de Missouri que se reúnen para participar en una especie de estudio democrático en forma de simulación, durante toda una semana. Construyendo de este modo un gobierno desde la nada. Ahí varias de las estudiantes compiten para repartirse los cargos de gobierno, al mismo tiempo que forman un Tribunal Supremo ficticio que analizará los temas más candentes de la actualidad. El polémico documental se filmó en 2022, justo antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el Roe vs. Wade, en el contexto de la ley de activación de Missouri que restringiría casi todos los abortos. Un producto original de Apple, quien lleva años creando material 100% original para su marca, sin adoptar otros productos para su distribución dentro de la propia plataforma.

Una crisis mayor que la de su homóloga masculina

Boys State seguía a dos adolescentes de 17 años que viven en Texas, comenzando un experimento inusual. Juntar a un millar de adolescentes de su edad para que cree un gobierno representativo desde los cimientos. Sin embargo, a pesar de que la diferencia pudiese ser una cuestión de género, en Girl State encontramos una crisis del gobierno ficticio mucho mayor, fruto de una polarización que ha ido a más desde hace 4 años, cuando se estreno el primer experimento político. Esta es una pieza mucho más activista y prioritaria sobre los discursos de igualdad de género y feminismo, a través de planteamientos sobre la raza. A diferencia de la búsqueda de la victoria de sus homólogos masculinos, las protagonistas de este documental de poco más de hora y media, desean convencer a la audiencia con un discurso mucho más emocional.

Girls State ha sido elogiado por la critica, destacando en ella el carisma de algunas estudiantes de su variado e inclusivo reparto, como Cecilia Bartin, Nisha muralla, Faith Glasgow, Tochi Ihekona y Maddie Rowan. Un documental que no dejará a nadie indiferente y que sirve como complemento a Boys State, el cual está disponible en el propio catálogo de la plataforma. Dos opciones diferentes de contenido, creativas e ideales para reflexionar sobre las diferencias entre generaciones y los debates de la actualidad.