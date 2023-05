Los seguidores de Los Bridgerton están totalmente revolucionados con el estreno de la precuela: La reina Carlota: una historia de Los Bridgerton. Shonda Rhimes, responsable de series como Los Bridgerton, Anatomía de Grey o Scandal ha vuelto a triunfar con su productora Shondaland y su nueva serie.

La reina Carlota: una historia de Los Bridgerton es una serie de época que cuenta la historia de amor entre la joven princesa Carlota y el extraño rey Jorge III. Un relato de amor, desamor, intrigas palaciegas y muchos secretos perfecto para los que han disfrutado con las aventuras de Los Bridgerton.

Hasta este momento solo se podían ver las dos primeras temporadas de Los Bridgerton en Netflix. En la primera el romance entre Daphne y Simon Basset y en la segunda entre Anthony, el hermano mayor, y Kate Sharma. De la tercera temporada solo sabemos que el rodaje ya ha terminado pero todavía no se ha confirmado cuando se estrenará.

Una historia real

La serie es una adaptación libre de la historia real del matrimonio entre la princesa Carlota y el rey Jorge III los cuales se conocieron el mismo día de su boda y tuvieron que salvar muchas diferencias y dificultades durante su larga vida juntos.

En esta ficción se van alternando dos épocas: la de Los Bridgerton, con los personajes que ya conocemos, y la del reinado de Jorge III de Inglaterra. Todo un acierto que ya se ha convertido en un éxito en la plataforma de streaming Netflix.

El reparto de La reina Carlota: una historia de Los Bridgerton

El papel de la princesa Charlotte es interpretado por la actriz India Amarteifio conocida por su interpretación de Nora Randall en The Midwich Cuckoos y de Lizzie Peach en Sex Education. El actor Corey Mylchreest da vida al joven rey Jorge III e interpretó a Adonis en Sandman y en el cortometraje Mars.

La actriz Arsema Thomas interpreta el papel de la joven Lady Danbury, la dama de la alta sociedad que había albergado al Duque de Hastings en Los Bridgerton. La actriz Connie Jenkins-Greig da vida a la joven Violet Ledger, la madre de los Bridgerton, cuando todavía no se había casado. Connie Jenkins-Greig es conocida por su interpretación en The Kid Who Would Be King y Solitary.

El actor Sam Clemmett interpreta el papel del joven Brimsley que era la mano derecha de la reina Charlotte y ha trabajado en otras ficciones como Cherry, la ficción de de los hermanos Russo.

También están en el reparto los actores Michelle Fairley como la princesa Augusta, Golda Rosheuvel como la reina Charlotte, Adjoa Andoh como Lady Danbury, Ruth Gemmell como Violet Bridgerton, Hugh Sachs como Brimsley, Richard Cunningham como Lord Bute, Tunji Kasim como Adolphus, Rob Maloney como el doctor real, Cyril Nri como Lord Danbury, Katie Brayben como Vivian Ledger y Keir Charles como Lord Ledger.