‘Los feos’ arrasa en Netflix: ¿Por qué todo el mundo está hablando de esta película?

El auge del streaming ha conseguido que con la cantidad de estrenos semanales que se producen, el éxito de estos sea igual de rápido como de corto en el tiempo. Por ello, si hace algunos días hablábamos de La liberación como fenómeno triunfante en el catálogo de «la gran N roja», ahora en poco menos de una semana el turno le ha llegado a Los feos. Una distopía de ciencia ficción de la que todo el mundo está hablando y que de momento no ha conseguido alcanzar los números de Rebel Ridge. Pero ¿Por qué se ha convertido de la noche a la mañana en un nuevo caso viral de la compañía californiana?

En el presente 2024, la marca fundada por Reed Hastings y Marc Randolph lleva varios meses optando por un perfil bajo de estrenos. Por supuesto, el rojizo servicio de streaming sigue siendo la líder en cuanto a la cantidad de novedades semanales que aloja en su catálogo. Pero atrás quedaron esas superproducciones heredadas de la época en la que Scott Stuber estaba al frente del departamento de cine. Alerta roja, El proyecto Adam, El agente invisible…ese tipo de proyectos ya no tienen cabida bajo la dirección de Dan Lin. Pues en la actualidad, el terminal prefiere crear menos productos gigantescos y ser mucho más preciso a través de su algoritmo. Y claro, esto sería una gran noticia si se realizasen esfuerzos en crear historias genuinas a través de guiones con personalidad. Sin embargo, el resultado son películas igual de mediocres, pero sin el carisma de las grandes estrellas de Hollywood. Los feos es el ejemplo perfecto de esto último, aunque no podemos decir que la estrategia a Netflix no le esté funcionando a las mil maravillas.

Los Feos lleva una semana en el Top 10 de la aplicación de vídeo bajo demanda desde que se estrenó el pasado 13 de septiembre. La cinta dirigida por Joseph McGinty (en el circuito conocido bajo el apodo de McG) lleva 35 millones de horas vistas y más de 20 millones de visualizaciones. Superando así a toda una serie de grandes largometrajes comerciales como Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Al filo de mañana o Proyecto Géminis y colándose en la lista de películas más vistas de más de 90 países en todo el mundo.

‘Los feos’: sinopsis y reparto

Basada en la serie de libros homónima de la saga best seller de Scott Westerfield, Los feos es una saga literaria que se divide en tres libros; ‘Traición’, ‘Perfección’ y ‘Especiales’. La película de Netflix se basa en la primera entrega y dado el revuelo dentro de su grupo de suscriptores, toda hace pensar que el sello televisivo terminará firmando una adaptación de las otras dos siguientes historias.

La sinopsis de Los feos parte de un mundo futurista en el que con los recursos naturales bajo mínimos, los científicos han conseguido crear una nueva fuente de energía a partir de unas orquídeas modificadas que al mismo tiempo, sirven para transformar en bellos a todos los seres humanos. Por ello, a partir de ahí el departamento gubernamental obliga a todas las personas a someterse a una operación de cirugía estética cuando cumplen 16 años. La protagonista, de nombre Tally, está ansiosa por unirse a todas las personas que ya se han entregado al cambio estético y dejar de pertenecer a los llamados ‘Los feos’. No obstante, todo cambia cuando ve los efectos adversos de la intervención en su amigo Peris. Paralelamente Shay, otra de sus amistades, se une a los rebeldes que desean llegar a ‘El humo’, un lugar donde según las habladurías, existe una belleza natural y donde existe la libertad individual y colectiva de sus habitantes. Tally se verá obligada a partir en la búsqueda de su amiga traicionarla y traerla de vuelta, si de verdad quiere poder someterse al preciado cambio de rostro.

¿Por qué esta triunfando en Netflix?

A pesar de no contar con las grandes estrellas que en otro tiempo Netflix influía a sus proyectos, Los feos ha cuidado especialmente su casting para llegar al mayor número de los adolescentes posible. Para empezar por su protagonista, Joey King. La joven actriz de 25 años protagonizó recientemente (también para Netflix) la comedia romántica Un asunto familiar, junto a Zac Efron y Nicole Kidman. Una presencia que junto a la participación en la miniserie Fuimos los afortunados, la ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla. El resto del elenco son igualmente conocidos para el público de las diferentes plataformas. Desde Keith Powers (La guerra del mañana),hasta la presencia de Chase Stokes (Outer Banks) y Brianne Tju (Sé lo que hicisteis el último verano). El reclamo de toda una serie de perfiles juveniles que responden bien a la propia frivolidad del argumento de Los Feos. Ese aliciente sumado a la propia naturaleza ligera de las narrativas creada por la compañía, convierte a este telefilme en un plato de buen gusto para el espectador medio de Netflix.

Donde antes las sociedades distópicas del cine tenían que luchar por su supervivencia como en Los juegos del hambre o en El corredor del laberinto, ahora el mayor miedo de los protagonistas de esta saga viral es el de terminar siendo guapos. Los feos se queda tan en la superficie como la bandera estética de su conjura de ciencia ficción juvenil. El resultado es algo que ya has visto incontables veces, pero mucho peor.