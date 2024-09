Casi 2 horas de puro terror: la película de Netflix que ya es lo más visto en España

Casi una década después de la explosión del streaming, Netflix sigue siendo la gran líder mundial de las plataformas de vídeo bajo demanda. Condición privilegiada que del mismo modo, también supone un riesgo y una responsabilidad para la marca, pues debe tomar a menudo decisiones polémicas para seguir ocupando la cima del podio. Algunas de estas han terminando siendo casi una norma en el mercado. Por ejemplo, la introducción de la publicidad o la eliminación del sistema multicuentas. Pero ni siquiera esto ha evitado que la empresa liderada por Dan Lin siga siendo la principal referencia en el campo del entretenimiento más variado de la pequeña pantalla. Por eso, nuestra recomendación del día es fruto de esa diversidad de géneros. Un título que es puro terror y con el que no te podrás levantar del asiento en sus casi dos horas de duración.

No es de extrañar que el género del horror funcione tan bien últimamente en «la gran N roja». Aunque en realidad, esta es más bien una tendencia general del mundo del celuloide. La variedad con la que la creatividad está imponiéndose y reinventándose dentro de la tipología está fuera del alcance de otras narrativas del cine comercial. Hasta el punto que podríamos decir que dichas películas son el último baluarte del guion original, en medio de un Hollywood donde proliferan los reboots, secuelas y precuelas de las franquicias. De esta forma e independientemente de si se trata de un slasher, folk horror o thriller psicológico, casi todos los subgéneros llevan brillando en la última década gracias a la gran inventiva de sellos como Blumhouse, Neon o A24. El turno le ha llegado ahora Netflix y a una última propuesta que es puro terror: La liberación. Pero…¿de qué trata esta historia sobre elementos sobrenaturales y casas encantadas?

‘La liberación’: un portal al más allá

La liberación nos pone en la piel de la familia Jackson, los cuales acaban de mudarse a una nueva casa para comenzar de cero. Esta madre y sus cuatro hijos parece que han encontrado un lugar tranquilo en el que vivir, pero lo que debería ser un cambio para mejor, termina siendo una pesadilla cuando empiezan a ser testigos de fenómenos paranormales apariciones fantasmagóricas que ponen en serio riesgo sus vidas y las del nuevo vecindario. El nuevo hogar parece ser una especie de portal al infierno.

La capacidad para atraer a la audiencia viene de la mano del cineasta encargado de plantearnos este filme no apto para cardiacos. Lee Daniels, nominado al Oscar por Precious en 2010, se pone al frente de su primera película de puto terror. El realizador norteamericano no dirigía nada desde que en 2021 estrenó Los Estados Unidos contra Billy Holiday. La carrera de Daniels ha ido de más a menos, siendo un cineasta bastante irregular. Sobre todo, los dos títulos que más destacan en su filmografía aparte de Precious son El chico del periódico y El mayordomo. Porque puede que Daniels no sea el mejor cineasta de su generación, pero en líneas generales sí que ha demostrado ser un gran director de actores que ha sabido sacar el máximo a sus intérpretes. Algo que en parte también consigue en La Liberación.

Protagonizada por la nominada al Oscar Andra Day y bajo el coprotagonismo de la ocho veces considerada para la estatuilla Glenn Close, el filme tiene una buena dosis de rostros reconocidos por el gran público entre su reparto. Como la estrella de Stranger Things, Caleb McLaughlin o la también nominada por la Academia, Aunjanue Ellis-Taylor. Completan el casting Mo’Nique (Domino), Anthony B. Jenkins (Nunca te sueltes), Demi Singleton (El método Williams), Miss Lawrence (Star) y Omar Epps (House).

La liberación lleva dos semanas dentro del Top 10 de Netflix, sólo por detrás de otro fenómeno original de la marca, Rebel Ridge. La cinta de terror lleva acumuladas más de 21 millones de visualizaciones, con 41 millones de horas vistas según los datos de la propia página de Netflix.

La historia real es terror puro

Tras este relato de terror puro se esconde la historia real de Latoya Ammons y su familia, quienes en 2011 se mudaron a lo que en un principio, parecía una casa normal. Pero al pronto de instalarse comenzaron a darse plagas de moscas en invierno, ruidos en el sótano y levitaciones sobre las camas de los más pequeños. Como era de esperar, el lugar fue investigado por la policía, los servicios sociales y varios médicos. Nadie encontró una explicación racional a todo lo vivido allí y una clarividente llegó a explicarle a la madre que en aquella casa había al menos, unos 200 demonios. La familia terminó mudándose muy lejos de allí.