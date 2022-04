Warner Bros tiene un auténtico problema con Ezra Miller. El actor es una parte fundamental de dos de sus franquicias más arriesgadas y relevantes: The Flash y Animales fantásticos. En la primera es el propio Barry Allen, miembro de La liga de la justicia y con un largometraje por estrenarse en un futuro cercano, en la segunda no es protagonista pero si un personaje fundamental de la saga de precuelas del Wizard World. Miller no es un actor que cause problemas en los set de rodaje, más bien es alejado de las cámaras y con dos copas de más, cuando la lía de lo lindo con agresiones y actitudes violentas. De hecho, hacia finales de marzo los mandamases del sello cinematográfico tuvieron una relevante reunión para hablar del futuro del actor en sus planes.

Warner negó esa reunión y sea cierto o sea falso, lo cierto es que seguramente no le faltan razones para tener una reunión de verdad con Miller. Según IndieWire, el actor de Las ventajas de ser un marginado ha vuelto a ser detenido de nuevo en Hawái. Se trata de la segunda ocasión en la que intencionadamente agrede a alguien, aunque la investigación todavía está en curso.

El informe policial habla de que varios agentes acudieron de madrugada a una casa privada de Leilani Estates, tras la llamada de un intruso en el recinto. Lejos de cumplir con las órdenes salir de la residencia por parte de los cuerpos de seguridad del estado, Miller se enfureció tirándole una silla a una mujer de 26 años en la frente. Poco después, cuando Miller se alejaba del lugar fue arrestado en un control de tráfico sobre las dos de la madrugada para ser puesto en libertad a las 4:00.

El historial delictivo de Ezra Miller comenzó en 2011 cuando fue arrestado por posesión de drogas y conducción temeraria y, desde entonces, no ha hecho más que empeorar con el paso del tiempo. Entre los conflictos más polémicos, podemos destacar el vídeo donde supuestamente estrangulaba a una mujer. Durante el rodaje de The Flash han llegado fuertes rumores de crisis del actor. No parece probable que Miller vaya a estar en futuros proyectos de la compañía, estando también a un paso de ser sustituido en el futuro de su papel de Flash o en el del poderoso mago Credence Barebone.