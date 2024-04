La excusa perfecta para no moverte del sofá en todo el día: las series de abril que no te puedes perder

Si eres de los que te encantan las series, te vamos a ofrecer un plan perfecto: ver alguno de los estrenos de este nes. Las plataformas de streaming han decidido estrenar en abril numerosas series interesantes que no te puedes perder. Por ejemplo, Muertos S. L. en Movistar Plus+, la nueva serie de comedia de los hermanos Caballero, creadores de Aquí no hay quien viva y La que se avecina. También se han estrenado otras como Red flags, Maleantes, Boat Story, Secuestro del vuelo 601 o Parasyte: los grises.

Muertos S.L.

La esperada nueva serie de comedia de los hermanos Caballero se estrenó el pasado 4 de abril en Movistar Plus+. Una de las series de abril que no te puedes perder y que comienza cuando fallece Gonzalo Torregosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa. Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, piensa que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y, además, en contra de los planes de sus hijas, está pensando en cerrar el negocio de la funeraria y montar un gimnasio.

Una divertida serie protagonizada por el conocido actor Carlos Areces al que le acompañan en el reparto los actores Adriana Torrebejano, Amaia Salamanca, Ascen López, Salva Reina, Aitziber Garmendia y Diego Martín, entre otros.

Ripley

También el 4 de abril se ha estrenado esta serie basada en la novela de Patricia Highsmith El talento de Mr. Ripley. El protagonista es un estafador que malvive en el Nueva York de principios de los años sesenta que es contratado por un hombre adinerado para viajar a Italia e intentar convencer a su hijo de que regrese a casa. La aceptación del trabajo por parte de Tom es el primer paso hacia una compleja vida de engaños, fraudes y asesinatos. El director de esta serie es Steven Zaillian, ganador del Oscar por el guion de La lista de Schindler y el actor Andrew Scott interpreta el papel del protagonista esta original serie de ocho episodios.

Maleantes

Otra de las series que ha llegado a Netflix el 4 de abril y no te puedes perder es esta que cuenta la historia de Charly, un joven que, de la noche a la mañana, debe llevar a cabo un peligroso robo para saldar una deuda de su familia con sus antiguos socios. Para ello, debe trabajar con Joseph, el chófer que se encargará de llevar el botín hasta Austria. El plan no sale bien y los dos tendrán que huir para salvar sus vidas y proteger a la familia de Charly.

Divided Youth

En HBO Max se ha estrenado también el 4 de abril esta serie brasileña que cuenta la historia de varios jóvenes de la élite paulista y los que viven en las favelas. «Entre rap, slam, batallas de rimas, cracks y fiestas de música electrónica los personajes de la serie navegan por los descubrimientos que llegan con la adolescencia tardía en una ciudad fracturada que es a la vez hogar, prisión e inspiración», explica la sinopsis.

Boat Story

El 5 abril la plataforma de streaming Skyshowtime estrenó esta miniserie británica de misterio de 6 episodios que tampoco te puedes perder. Los protagonistas son Janet y Samuel, dos desconocidos sin blanca, que se encuentran un cargamento de cocaína en un barco naufragado. Ninguno sabe muy bien qué hacer y tras acordar venderlo y repartirse las ganancias, tienen que enfrentarse a la policía, a matones enmascarados y a un gánster trajeado a quien todos llaman El Sastre.

Parasyte: los grises

También a Netflix ha llegado esta serie de horror y ciencia ficción el 5 abril que es una adaptación en imagen real del manga de culto Parasyte y que sitúa en Corea del Sur. Cuenta la historia de una humanidad al borde del abismo, enfrentándose a parásitos alienígenas que toman control de sus anfitriones humanos con consecuencias mortales. Una serie protagonizada por los actores Jeon So-nee y Koo Kyo-hwan.

Sugar

Esta serie se ha estrenado en Apple TV+ y cuenta la historia de un enigmático detective privado, papel interpretado por el actor Colin Farrell, que lucha contra sus demonios personales mientras investiga la desaparición de la querida nieta de un productor de Hollywood. La plataforma de streaming ha estrenado en todo el mundo los dos primeros episodios el 5 de abril seguidos de un nuevo episodio semanal todos los viernes.

Red flags

El 7 de abril se ha estrenado en Atresplayer esta serie basada en una idea original de Nando López, autor de la novela La edad de la ira. Un original drama adolescente centrado en las vidas sexuales y emocionales de cuatro jóvenes para mostrar la sexualidad de la Generación Z. Los protagonistas son Toni (Diego Rey) Érika (Mar Isern), Luna (Iría del Valle) y Walter (Ibrahima Kone) que son muy amigos, pero no se conocen en persona. Sólo se siguen en una red social que, para ellos, es tan real como la vida misma. Allí, los cuatro comparten sus miedos, problemas, decepciones con sus recientes experiencias sexuales, que ponen a prueba sus creencias sobre la vida, el amor y la amistad.

Bajo control

Filmin ha sorprendido a sus usuarios el 9 de abril con esta comedia francesa que se centra en la ineficacia de una clase política que cree que todo está bajo control. La protagonista Marie Tessier, 45 años, directora de una ONG, que es nombrada Ministra de Asuntos Exteriores el día en que cinco europeos, entre ellos dos franceses, son tomados como rehenes por terroristas en el Sahel.

Antracita

Netflix ha estrenado el 10 de abril también esta serie francesa en la que un antiguo caso se destapa cuando un reportero desaparece y su hija acaba en un pequeño pueblo de montaña atormentado por una secta, el secretismo y la muerte.

Secuestro del vuelo 601

Por último, tampoco te puedes perder este mes de abril esta serie colombiana que Netflix ha estrenado el día 10. Un thriller inspirada en unos sucesos que tuvieron lugar el 30 de mayo de 1973. Dos revolucionarios armados secuestran y amenazan con hacer explotar el Vuelo 601 a menos que el gobierno colombiano libere a 50 prisioneros políticos y les pague un cuantioso rescate en efectivo. Ante la negativa de los líderes políticos a negociar, los agresores comienzan a tomar decisiones drásticas peligrosas la seguridad de los rehenes mientras el avión vuela sin rumbo fijo. El capitán y dos valientes azafatas intentarán luchar para devolver sanos y salvos a los rehenes y burlar a los secuestradores mientras negocian con las autoridades.