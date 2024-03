Ewan McGregor cree en la presencia de un coordinador de la intimidad, incluso rodando con su pareja

El mundo del entretenimiento no sólo ha cambiado de cara a los espectadores, sino también de forma interna. La permisividad con la que antes actuaban algunos directores en el set es ahora imposible o, al menos, altamente cuestionable y sumado a esto, el planteamiento de las escenas de carácter sexual tienen una figura de control denominada “coordinador de la intimidad”. Esta, se encarga de evitar que los actores y actrices se sientan presionados o incómodos, tanto en la preparación y los ensayos como en los propios rodajes de esas escenas íntimas o de contenido erótico-sexual. Un puesto que se ha vuelto algo completamente normativo, sobre todo desde el movimiento del Me Too iniciado después del escándalo de Harvey Weinstein. No son pocas, las voces actorales que se han posicionado en contra y a favor del departamento. El último que ha defendido dicha figura ha sido Ewan McGregor, asegurando estar agradecido de poder contar con una persona que supervisase las escenas de sexo en su última serie, Un caballero en Moscú.

McGregor protagoniza la miniserie de Showtime, junto a la actriz Mary Elizabeth Winstead. En ella, el ganador del Globo de Oro interpreta al conde Alexander Rostov, desterrado por los soviéticos a una habitación en el grandiosos Hotel Metropol. Un personaje ficticio, amenazado de muerte si pone un pie fuera de ese edificio. Por su parte, Winstead encarna a la actriz de cine Anna Urbanova, una visitante del Metropol. Un caballero en Moscú adapta la novela homónima más vendida de Amor Towles. Mientras promocionaba esta nueva ficción seriada, el intérprete de la franquicia de Star Wars habló con varios medios, asegurando que para él, era necesaria la figura del coordinador de la intimidad, pues resultaba muy extraño alcanzar ese nivel de acercamiento con un equipo cerca. Lo más curioso de este caso particular es que Winstead es la actual pareja en la vida real de McGregor. La miniserie se estrenará en SkyShowtime a partir del 18 de abril.

El coordinador de la intimidad: Entre el director y los actores

Hablando con Radio Times, el británico defendió el puesto en la producción de la serie y en general, dentro de la industria. “Aún es necesario, porque también se trata del equipo, y es extraño estar desnudo frente a la gente, es extraño tener intimidad frente a la cámara”, comenzaba explicando. Después, el protagonista de Trainspotting comparó este nuevo oficio con otras necesidades presentes en los ensayos y los rodajes, en las que se necesitan un tercero que ayude en el desarrollo correcto de la escena: “Si estuvieras haciendo una escena de baile, tendrías un coreógrafo. Es una parte importante del trabajo ahora, porque es alguien con quien el director y los actores se encuentran en el medio”.

McGregor ejerce a la vez de productor ejecutivo de la serie y él mismo, considera que puede haberse sentido presionado en el pasado a la hora de aceptar actuar desnudo en escenas “innecesarias”. Sentimiento potenciado seguramente al tener una hija ya de 22 años. “Luego, cinco años después de eso, puedo mirar atrás y decir ‘ojalá no lo hubiera hecho’. ¿Por qué estoy desnudo en esa escena? Es innecesario’. Ahora hay alguien con quien hablas cuya carrera no depende de esta persona”.

La figura del coordinador de intimidad ha generado un importante debate entre los que consideran que entorpece el proceso de la interpretación entre dos actores y los que desearían haber tenido presente esa figura en toda su carrera, como es por ejemplo el caso de Kate Winslet. La actriz de Titanic destacó en The New York Times hace unos meses, lo importante que podría haber sido este puesto en su filmografía, asegurando desear haberlo tenido presente en cada uno de los desnudos en los que ha participado frente a una cámara:

“Me habría beneficiado contar con un coordinador de intimidad cada vez que tenía que hacer una escena de amor o estar parcialmente desnuda o incluso una escena de besos. Hubiera sido bueno tener a alguien de mi lado, porque siempre tuve que defenderme”. Además, la ganadora del Oscar aseguro que cuando eres joven “tienes mucho miedo de cabrear” a la gente o parecer grosero o patético porque podrías necesitar esas cosas, por lo cual aprender a tener “voz propia” en ese tipo de entornos fue muy complicado.

Actores en contra y escándalos que se habrían evitado

Como hemos dicho anteriormente, no todas las voces del mundo interpretativo están a favor de la figura del coordinador de la intimidad. Por ejemplo el año pasado, la actriz Toni Collette contó que la presencia de este puesto le hace estar “más ansiosa” en lugar de aportarle tranquilidad. Sumado a ella, mucho antes fue Sean Bean (Juego de tronos) el que criticó el puesto, siendo reprendido por otras intérpretes como Rachel Zegler y Emma Thompson.

Efectiva o no, lo cierto es que la figura del coordinador de la intimidad habría evitado grandes polémicas del séptimo arte dentro de los rodajes, como la famosa escena entre Marlon Brando y Maria Schneider en El último tanto en París o las recientes acusaciones de Sharon Stone sobre el sus escenas de sexo en Silver.