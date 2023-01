Estrenos de la cartelera: La fiesta de ‘Babylon’ llega a las salas

Como cada viernes, los estrenos llegan a las salas de cine. Entre ellos, Babylon es la propuesta más fuerte del panorama, a pesar de que su estelar reparto no haya cuajado al otro lado del charco. También se estrenará lo último del director de Oldboy, Park Chan-Wook, quien podría obtener la próxima semana la codiciada nominación al Oscar. Estos son algunos de los estrenos más importantes de la jornada:

‘Babylon’

A pesar de ser un reparto lleno de estrellas (Margot Robbie, Brad Pitt, Olivia Wilde y Tobey Maguire), Babylon no ha podido triunfar en la cartelera norteamericana. Con críticas polarizadas a lo largo de la industria, Babylon llega a la taquilla española en un momento en el que todavía la gigantesca Avatar: el sentido del agua, acumula el grueso de las recaudaciones mensuales. Falta saber si este alocado repaso a los años 20 en Hollywood que ha dirigido Damien Chazelle (Wiplash, La la land) puede superar a los alienígenas azules de James Camaeron.

‘Decision to Leave’

Es una de las favoritas de cara al Premio de Mejor Película Internacional en los Oscar 2023. No es para menos, Park Chan-Wook dirige Decision to leave con la unanimidad de la prensa internacional que ha elogiado el trabajo del cineasta surcoreano. Los antecedentes de Chan-wook hablan por sí solos; Oldboy, Sympathy for Lady Vengance, Stoker o La doncella, son algunas de las grandes obras de su filmografía.

‘El frío que quema’

La propuesta española de Santi Trullenque nos trae un drama ambientado en los años 40 en el que una pareja que vive en u pequeño pueblo de Andorra, recibe todos los días noticias de la Segunda Guerra Mundial. La vida se les complica cuando comienzan a esconder a los amigos judíos de un amigo.

‘Una herencia de muerte’

Esta comedia británica nos trae la historia de dos hermanas (Toni Collette y Anna Faris) que intenta sacar adelante a su desastrosa cafetería. Para solventar sus problemas económicos, deciden ganarse el favor de su enferma tía millonaria. Sin embargo, no son las únicas que quieren pegar el pelotazo familiar.

‘Cantando bajo la lluvia’

Aprovechando la moda de los reestrenos que surgió en la pandemia, Cantando bajo la lluvia vuelve a estrenarse en los cines 70 años después. Considerada por una amplia mayoría de cinéfilos como el mejor musical de la historia, la oportunidad de volver a ver a Gene Kelly, Donald O’ Connor o Debbie Reynols en la gran pantalla es única.