La cartelera de películas que se estrenan este fin de semana en los cines españoles traen Way Down, una historia de atracos en la que estrellas de la talla de Freddie Highmore (The good doctor) y Liam Cunningham (Juego de tronos) aparecen junto a figuras del cine patrio como Luis Tosar y José Coronado. También llega Eiffel, la historia de amor escondida detrás del monumento histórico francés y Cuidado con lo que deseas Dani Rovira tratará de hacernos reír con un cuento navideño disparatado.

‘Way Down’

Película española que reúne a estrellas nacionales como Luis Tosar y a José Coronado con figuras de reconocimiento internacional de la talla de Freddie Highmore y Liam Cunningham. En Way Down unos ladrones intentarán atracar el Banco de España, un lugar inexpugnable que, en el contexto de la final del mundial de Sudáfrica podría ofrecer una ruta de escape.

‘Eiffel’

Este biopic francés cuenta con el protagonismo de Romain Duris y la estrella de Sex education, Emma Mackey. Eiffel cuenta la historia de amor prohibido entre el creador del símbolo de París y una mujer de su pasado.

‘Cuidado con lo que deseas’

Con lo que nos gusta hacer comedias a los españoles era raro que no fuese llegando a la cartelera una de cine patrio navideño. Dani Rovira y Cecilia Suárez pasan las vacaciones en una cabaña con sus hijos. Todo se descontrolará cuando los pequeños roben la bola mágica de su abuelo y hagan que los muñecos de nieve cobren vida de verdad.

‘Till Death: hasta que la muerte nos separe’

Lo que parece una noche romántica cambia drásticamente cuando Emma se despierta esposada al cadáver de su esposo. Aislada en la nieve, el personaje interpretado por Megan Fox deberá sobrevivir a unos asesinos a sueldo muy peligrosos.

‘My Hero Academia: Misión mundial de héroes’

Basada en el popular manga y serie anime, La misión mundial de héroes narra como Deku es perseguido por la policía, mientras el resto de los héroes se enfrentan a un incidente de talla mundial. Se trata de la tercera película basada en el anime.