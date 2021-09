‘El Hormiguero’ arrancó la semana con una visita muy especial. El actor Luis Tosar acudió al programa para presentar ‘Maixabel’, la nueva película de Icíar Bollaín, que llegará a los cines este mismo viernes.

El reconocido actor, ganador de tres premios Goya, charló con Pablo Motos sobre la película, que acaba de estrenarse en el Festival de Cine de San Sebastián. “Básicamente es una película inspirada en hechos reales, aunque es una ficción y está todo más constreñido”, explica Tosar.

En cuanto a la trama de la película, en palabras del propio actor, “narra los encuentros de Maixabel Lasa con dos de los miembros del comando etarra que asesinó a su marido, Juan Mari Jáuregui. Yo interpreto a Ibon Etxezarreta”.

Para meterse en el personaje, Luis Tosar quiso reunirse con el verdadero Ibon Etxezarreta. Un encuentro antes del cual “estaba aterrorizado”, tal y como explicó el actor a Pablo Motos. “La noche anterior al encuentro no dormí. No sabía lo que me iba a encontrar”, añadió.

Llegado el momento del encuentro, el actor se encontró con una persona que “claramente no tenía nada que ver con la que era en el año 2000. Alguien que fue capaz de darle la vuelta a la tortilla en su vida de manera radical, que se ha dado cuenta de las atrocidades que cometió y es capaz de arrepentirse y de pedir perdón. Y, sobre todo, alguien capaz de iniciar un nuevo camino intentando aportar lo que pueda para que eso no vuelva a repetirse. Creo que eso se ha convertido en su obsesión”.

Pablo Motos se interesó por saber si él sería capaz de reunirse con alguien que ha matado a un ser querido suyo, a lo que Luis Tosar respondió que «no lo sé. Admiro mucho a Maixabel por lo que ha hecho, creo que es tener una humanidad casi inabarcable. Yo no sé si podría superar ese dolor y el odio que seguramente sentiría en ese momento. Y respeto al cien por cien a la gente que ha tomado la postura de no encontrarse con ellos jamás. Es un proceso muy personal”, explicó.